法國議會正在審議疫苗通行證法案時，疫情還在加重。1月5日，法國單日新增確診病例超過30萬，為332252例，創下單日新高。法國政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）在部長聯席會議之後表示：2個星期中，法國確診病例增加了3倍。參議院對確定疫苗通行證的文本的審查自周一在國民議會中陷入僵局，已被推遲到下個星期。1月15日正式推行使用疫苗通行證的計畫恐將落空。

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法總理卡斯泰批評極少數拒絕打疫苗的人讓整體國家“骨折”了。

住院病患人數不斷增加。上個周三曾為17856人；相隔一個星期的住院確診病患為20688人。住院病患中有3695人為重症，單日需要重症搶救的病人就有396人。死亡人數也在不斷增加，為246人；因新冠死亡的總數為124557人。

現政府希望從1月15日起，以疫苗通行證取代現行的健康通行證，屆時民眾需要出示完全接種新冠疫苗的證明才能進入餐廳、娛樂場所等公共場所或參加大型活動，但目前議會辯論因突髮狀況而暫停。

法國總統馬克龍1月4日接受《巴黎人報》專訪時表示：“我不是要激怒法國人民，但我會不放棄地激怒還沒有接種疫苗的人。”身為總統，出言不遜，引發在野黨各派的重批。

法文 Emmerder 這個動詞含有“以糞便玷污”、“惹惱”、“不把某人放在眼裡”的意思，是粗俗言語。有是有文化的人是不會隨便使用這個不雅的動詞的。但政界人士使用 emmerder 這個過分的詞句，馬克龍絕不是第一人。前總統蓬皮杜被繁瑣的行政和法律條文搞得暈頭轉向時曾經說：別總是煩法國人了！我們這個國家有太多的法律、太多的條文、太多的清規戒律；都快被壓垮了。繁瑣的事少些就會活得輕鬆；輕裝前行時一切都會好起來。放過法國人吧! 讓這個國家行政包袱少一些！

可以說，1966年的蓬皮杜使用Emmerder這個動詞後，把一個粗俗的動詞淡化了，少了些粗俗。但1966年蓬皮杜對希拉克講這些話時還沒有當上總統；況且他也不是在公眾場合說的。1966年時，蓬皮杜只是總理府的一個負責立法的專員。

法國總統馬克龍對沒有施打新冠疫苗的法國人使用此類語言是過於魯莽還是有政治考量？法國國內新聞電台記者報道說：總統使用粗話就是為了喚醒那些不負責任的法國人。這名接近法國總統的人士對記者表示：針對拒絕打疫苗的人，法國總統還說：拒絕施打疫苗就是在削弱國家的團結。法國總統馬克龍還表示：當一個人的自由威脅到他人的自由時，這個人就變得不負責任了。不負責任的人不再是一名稱職的公民！