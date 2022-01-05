法國疫情爆炸式：馬克龍昨夜放狠話要折騰拒打疫苗者今挨轟

法國新冠疫情近日連續爆炸式演進，引發全國激烈爭議。官方一直謹慎聚焦加緊促進多達5百多萬拒絕疫苗民眾快打疫苗。但因新變種奧密克戎感染力爆炸式擴張，法國昨天24小時內報告多達27萬人感染，此前一天，感染人數多達30萬。法國總統馬克龍罕見在《巴黎人報》與讀者網絡直接對話欄目表態說，對不接種疫苗的人，他有心真要折騰他們到底！馬克龍把不接種疫苗的人，視為法國疫情困境的某種責任人。此前，馬克龍以及政府一直溫和對待數百萬選擇自由不接種疫苗的人。

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法國總統馬克龍昨天晚上說，"不接種疫苗的人，我真的想把他們折騰惹翻。"馬克龍是在與《巴黎人報》讀者的交流中，直截了當地攻擊數以百萬計的人，他們至此選擇了不打新冠疫苗。

據本台報道說，當然馬克龍的對話還談到了歐洲、核能和世俗主義，同時也沒有忘記總統選舉話題，只不過是馬克龍仍然還沒有宣布自己為候選人。

據馬克龍說，“我不是一個煩擾法國人的人。一直以來當疫情行政手段阻隔他們時，我整天都還曾為他們打抱不平。那麼，在這裡，對不接種疫苗的人，我卻真的想折騰他們。所以我們要繼續做下去，直到最後，這就是我們的策略。”

據《巴黎人報》說，法國當局打算儘可能的限制不打疫苗的“他們”參與社會生活的活動。

馬克龍威脅性設想："我不會把他們關進監獄，我不會強行為他們接種疫苗。但我們必須告訴他們：從1月15日起，你們將不再能夠去餐廳，不再能夠去喝一杯，不再能去咖啡館喝咖啡，不再能夠去劇院，不再能夠去電影院......"。

對"反疫苗 "的人，馬克龍罕見顯示很嚴厲："反疫苗的巨大道德錯誤是：他們破壞了一個國家的穩定。當我的自由威脅到他人的自由時，我就變得不負責任。一個不負責任的人不再是一個好公民。"

馬克龍的話，在法國引發震動。

據《巴黎人報》的一位讀者批評指出，未接種疫苗的人 "佔據了醫院裡85%的搶救名額"，對此，法國總統認為這句話是政府敦促打疫苗的 "最佳論據"。該讀者批評說，在馬克龍眼裡，幾乎所有的人，超過90%的人，都接受疫苗接種，因此，對他來說，是 極少數人不情願。我們如何解決這個問題呢？那就要減少他們？抱歉，像馬克龍這樣說，只能讓拒絕疫苗的人更加惱火。

這些言論連夜立即引起了國民議會的震動，並迫使會議主席在周三的半夜暫停工作，因為總統的這些言論在議會會議攔腰造成了混亂。

法國議會昨天晚上答應重新討論衛生通行證升級為打疫苗通行證議題。稍前兩天，法國共和黨議員與法蘭西不屈服議員顯示聯手阻止了關於疫苗通行證議題討論。法國當局希望1月15日起就推行疫苗通行證。而此前，法國共和黨表態支持推行疫苗通行證。共和黨的見異思遷引發多數派憤怒，當局將進攻矛頭直指共和黨以及該黨總統候選人。

共和黨被認為是為了息事寧人而接受議會昨天夜裡重新討論疫苗通行證議題。

一般認為，議會討論之後，將很快付諸表決通過，可望迅速落實推動疫苗通行證實施。

不過，在其他議題上，馬克龍昨天晚上與該報讀者直接對話中尋求更多的共識性話語。就法國於1月1日接任輪值主席國的歐盟問題，馬克龍也提到了在巴黎凱旋門下展示歐盟旗幟所引起的爭議上。他說："我為歐洲國旗感到自豪，它是和平的象徵，"馬克龍還說，來自右翼的批評是 "不相稱的，不受歡迎的"。

據評論說，馬克龍以自由式的語氣表達了自己對疫情關切，但坦誠略顯粗糙。而當他談到疫苗接種時，他評判反疫苗者是 "不負責任的"，沉溺於他曾經喜歡的那些語不驚人不甘休的境地。

"我真想把未接種疫苗的人折騰到底"，這些話立即引起了他在未來可能的宣布競選總統選舉中所能有的對手的抗議。批評者異口同聲說，馬克龍是在把法國人分為好公民與壞人兩個對立陣線，是挑動群眾鬥群眾。還有批評譴責馬克龍踐踏數百萬人的人權，破壞自由。