法國發現新冠病毒新變種？

就在法國總統馬克龍誓言要討伐抵制疫苗者的同一天，法國南部馬塞醫院聲稱發現新冠病毒的又一種變種毒株，不過，該病毒變種目前尚未獲得世衛組織的確認。

廣告 繼續瀏覽後續

這個被稱為“B.1.640.2” 和IHU的新突變病毒株是由法國引發爭議的病毒學家拉胡爾教授（Didier Raoul）所在的醫院發布，目前並未獲得病毒學屆同行的核實，也尚未獲得世衛組織的確認，專家懷疑該變種或者與目前盛行的奧密克龍病毒同源，外界對此因而持有保留。

目前專家們對該病毒還缺乏足夠的了解，已知的是病毒最早發現在法國南部阿爾比斯山腳下的Forcalquier市，去年十二月初，當地有12人感染了該病毒變種，而其中一人曾經去過非洲的喀麥隆，而該變種在去年九月份就在喀麥隆的鄰國剛果檢測到。目前，該病毒變種已經蔓延至法國北部以及諾曼底地區。

根據來自國際流行病檢測數據庫的統計數字，目前該病毒在全球的感染人數僅有數百人，而其中絕大多數在法國。法國病毒學專家指出，由於目前尚不具備足夠的信息，難以預測該病毒對人體的危害性。

根據一項尚未經過行業專家確認的研究，這個被稱為“IHU”的新變種有46個“非典型組合”的突變，其中2個突變會導致病毒更具傳染力且能夠抵抗疫苗。它們分別是E484K及N501Y，前者會讓病毒更能抵抗疫苗，後者會讓病毒更具傳染力，據英國媒體報道，最先在英國發現的Alpha變異株就帶有這種突變。

不過，多位法國病毒學家都對馬塞醫院在尚未獲得同行以及世衛組織的正式確認之前發布發現新變種的行為持有保留。世衛組織專家周二則警告說，雖然來自多國的消息顯示奧密克龍病毒並不攻擊人體肺部，因而它對病人的殺傷力有限，不過，隨着病毒的大規模傳播，很可能會衍生出殺傷力更強的病毒。