馬克龍向拒絕疫苗者宣戰：“折騰到底”，他們“不再是法國公民”

“巴黎人報”1月4日的一篇採訪引發了渲染大波。法國總統馬克龍宣布那些拒絕打疫苗的“不負責任”，而“不負責任的人不是法國公民”，同時誓言要將反疫苗者“折騰到底”。曾一度停滯的國民議會健康通行證新法草案審議工作因此再度陷入停滯，民眾也對這一激烈言論反響不一。點擊以下視頻，看看法國普通人的想法。

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馬克龍近照 © REUTERS供圖

截至目前法國的新冠陽性率已逼近16%，德爾塔變種仍然佔主導性地位。雖然超過77%的民眾已經完整接種了新冠疫苗，接種了一針者佔全部人口的約79%，但日增感染數字日日趨近於30萬，龐大的感染基數讓政府擔憂醫療體系再度飽和。

根據正在審議的“新冠疫苗通行證”法草案，目前持有健康通行證的民眾若想繼續享受其帶來的便利，將必須接種加強針或者開始接種疫苗，提交陰性測試報告這條獲取健康碼的路將被堵死。政府希望在一月中旬法案能夠生效，並縮短了加強針的接種時間限制，希望發動剩下那些尚未接種疫苗的民眾，勸服其接種。

然而聯名反對疫苗通行證的請願書籤署者已經破百萬，每周各地大大小小的示威此起彼伏。本次馬克龍一語驚人地誓言“把那些不打疫苗的人折騰到底”，並稱其“不再是法國公民”：““當我的自由威脅到他人的自由時，我就變得不負責任，不負責任的人不再是公民”。

這再次激發了憤慨情緒。其今年大選敵手們紛紛譴責馬克龍本次的發聲，稱其“侮辱法國民眾”，而街頭的法國人也各自抒發了自己的觀點。報刊亭老闆Pascal DELORD表示：“這種話從堂堂法國總統口中說出來，真的不好，這沒辦法代表法國的形象”，“而且我可以公開說，我（今年總統大選）不會給馬克龍投票的”。63歲的退休人員Geneviève也表示，“馬克龍說這個話的確是有點太過分了，法國公民這基本上是與生俱來的身份，尤其是法國的法律，國籍的屬地原則，有相關規定，馬克龍說拒絕疫苗者不是法國公民，這相當於把這些人從公民當中分類出去了”。89歲的退休人員Jean則支持馬克龍的言論，他認為，“馬克龍對拒絕疫苗者說的話有道理，我已89歲了，我打了三針新冠疫苗，一針流感疫苗，那些沒有打疫苗的人，他們有可能把病毒傳染給其他人，就是這樣”，“拒絕疫苗的人，他們應該理解這種風險，然後去接種疫苗”！