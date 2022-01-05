馬克龍重話威脅不打疫苗者是一着險棋？反對派指責總統向部分法國人“開戰”

法國總統馬克龍一席要折騰不打疫苗的人的話，在法國撞開反對派怒批大門。反對派抓住機會猛批馬克龍踐踏數百萬人自由，根本不是愛法國人的總統，而是對法國人充滿蔑視與憤恨。異口同聲地批評，讓各反對派罕見團結。馬克龍的講話，是否會引發政治危機，是否成為他或要投身競選連任的險棋，引發關注。也有評論稱，馬克龍面對法國每天20多萬新感染危機，正在強化他的疫情政治立場，也會強硬回擊對他的攻擊。而且，反對派揪住數百萬拒絕疫苗民眾的自由人權保護議題，是雙刃劍，很可能失去數千萬要求強化疫情立法尋求疫情安全結束的民眾的理解與支持。

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針對馬克龍發表的要折騰處罰不打疫苗民眾的講話，法國反對派感到憤怒，他們大多數人站到一起了。"聞所未聞、醜聞、令人沮喪、憤恨法國人、殘酷"，這些是譴責馬克龍的講話所用的詞彙，包括右派共和黨總統候選人佩克雷澤的批評之語。

馬克龍4日在接受《巴黎人報》採訪時對未接種疫苗的人發表了令人震驚的言論後，各種反應，其中大多數是憤怒的，批評繼續成倍增加。從極右到極左，譴責是一致的。執政的多數派，卻顯現謹慎緘默。

極右的國民大會黨候選人瑪麗蓮-勒龐稱：不是強迫他們，那是總統的選擇。現在，他不僅脅迫他們，而且還侮辱他們。總統是國家凝聚力的保證人，而馬克龍已經忘記了這一點。而他這樣做，不僅是犯了政治上的錯誤，也是犯了道德上的錯誤。

馬克龍的競爭對手們打算利用這一天賜良機攻擊馬克龍，據本台政治部的Aurélien Devernoix報道稱，右派候選人佩克雷澤說，“我想結束這五年的馬克龍對法國人的蔑視期。” 佩克雷澤說：我是唯一能夠結束一位顯然無法忍受與他想法不同的法國人的總統之人。

綠黨總統候選人雅多說，共和國總統必須注意不要使辯論 "歇斯底里"。這位歐洲生態的綠黨總統候選人也批評馬克龍的 "蔑視 "。他還說這是一個政治錯誤。

不過，多數派也顯示團結，絕不會拆牆。前總理愛德華-菲利普表態支持對疫情強硬立法，並指出，馬克龍以一種普眾的方式表達自己，我想每個人都明白他想聽什麼。聽着，馬克龍才剛說他會後悔，那我們就等着看馬克龍是否對此言後悔。但無論如何，清楚的是，我們明白馬克龍的意思。他並說，其後的問題比爭議更重要。

據本台報道說，然而，這一爭議很可能會對推進疫苗的法律通行證產生影響。該疫苗通行證本應於1月15日生效，但在1月4日星期二晚間在國民議會中再次被”宕機“處理後，仍必須通過參議院和憲法委員會的審議。

就法國總統馬克龍施壓未接種疫苗者的發言，中央社今天報道稱恐引政治危機。

法國總統馬克龍昨晚向媒體表示“很想打擾”未施打疫苗者，導致各黨議員不滿，認為馬克龍企圖向部分法國人宣戰，引發政治危機，國民議會疫苗通行證法案審議也再度中斷。

法國疫情持續延燒，政府正尋求推動國會立法，預計從1月15日起，接種疫苗的民眾才能參與文化活動、搭乘火車享受跨城市之旅或上咖啡館。

馬克龍昨晚接受“巴黎人報”（Le Parisien）訪問談及國民議會正在審查的疫苗通行證法案時說道：“我不願意打擾（emmerder）法國人。每當行政體系想要阻攔民眾時，我都跟他們開戰。不過，那些未施打疫苗者，現在我很想要打擾他們。我們會繼續這麼做，直到最後。這就是策略。”除了針對未施打者的警告，馬克龍的選字emmerder也特別引發議論，這個字很口語且接近粗俗，有“找麻煩”的含意。

此番言論當下傳到氣氛早已劍拔弩張的國民議會，立刻引發議員不滿抗議，導致辯論過程自3日晚間意外短暫停會後，又再度喊停。會議主席、共和黨（LR）議員馬樂福（Marc Le Fur）昨晚表示，議會“不具備平靜討論的條件”，宣布辯論暫停至法國時間今天下午3點。反對陣營極左派“不屈法國”（FI）議員伯納里西斯（Ugo Bernalicis）認為，“這位自認為可以侮辱部分法國人的君主總統，引發了政治危機”。

法國極右派領袖瑪麗蓮勒龐譴責這番言論是“前所未聞的粗鄙與極端暴力”，她覺得馬克龍的政策企圖向部分沒有違反任何法律的法國人宣戰，並形容他犯下“政治與道德錯誤”。另一位極右派總統候選人澤穆爾（Eric Zemmour）同樣反應激烈，認為這是“在被壓迫的法國人面前顯弄毫不掩飾的殘暴”。

連日前表態支持法案的共和黨議員都不滿總統發言。共和黨主席雅各布（Christian Jacob）表示：“一位總統不能發表那樣的言論.... 我不能為旨在打擾法國人的法案背書。”國民議會共和黨團召集人阿巴德（Damien Abad）則對這樣“粗暴、不負責、有預謀”且顯示出“幼稚的犬儒主義”的言論感到遺憾。

抗疫措施法案目前仍有超過500條修正案待審議，其中頗受關注的12到17歲是否適用疫苗通行證修法，昨晚通過社會黨（PS）提案，即免除12到16歲校外、運動與文化活動必須出示疫苗通行證的規定，但餐廳、咖啡廳不在免除範圍。

中央社說，人口逾6700萬的法國，目前近5300萬人至少已施打第一劑疫苗，其中2550萬人已經在過去幾周接種第三劑追加劑。法國公共健康局（Santé publique France）昨天宣布COVID過去24小時新增確診人數為27萬1686人，再次創下疫情爆發以來新高。