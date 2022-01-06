法國2015年11月13日恐怖襲擊案審判 今再開庭

法國對2015年11月13日恐怖襲擊事件的審判周四今天在巴黎特別巡迴法庭重新開庭，主要被告薩拉赫-阿卜杜勒-拉姆在12月底因新冠肺炎病毒檢測呈陽性後復原被宣布 "適合 "出庭。

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據法新社報道稱，法國對2015年11月13日恐怖襲擊事件的審判庭審聽證於今天下午12點55分恢復，然後立即暫停，因為法警注意到另一名被告--瑞典人奧薩馬-克雷姆拒絕出庭，按庭審宣到他應於周四接受庭訊。

巡迴審判特別法庭庭長讓-路易-佩里耶斯要求使用武力使克雷姆出庭坐在被告席里。據他的律師此前曾解釋說，他的當事人 "決定 "不再 "在訴訟結束前表達自己"。

作為2015年11月13日在巴黎和聖德尼恐怖襲擊殺害130人的恐怖聖戰突擊隊唯一倖存的成員，薩拉赫-阿卜杜勒姆自11月25日以來一直沒有出現在被告席，他如奧薩馬-克雷姆一樣拒絕出庭。

薩拉赫-阿卜杜拉姆曾在12月27日被檢測呈陽性，在經過兩周的休息後，審判於周二曾短暫恢復。薩拉赫-阿卜杜拉姆在測試結果呈陽性後被單獨監禁，聽證會暫停至周四。但最近幾天的幾次醫療檢查證實他適合參加聽證會。

特別巡迴法院院長讓-路易-佩里耶斯（Jean-Louis Périès）下令進行的進一步醫療檢查證實，主要被告 "可以參加巡迴審判庭的庭審聽證會"。

法新社能夠查閱的報告說："在這種情況下，不需要採取具體的衛生措施。

巡迴審判特別法庭庭長讓-路易-佩里耶斯說，這一次，由於計畫對奧薩馬-克雷姆進行審訊，他 "被迫使用公共武力使奧薩馬-克雷姆出現在被告席。裁判官隨後要求護衛隊長去接他，並再次暫停聽證，直到被告抵達。

這名29歲瑞典男子的律師之一瑪戈-杜蘭德-波因克斯要求宣讀她的受辯護人寫的一封信，向法庭解釋他的立場。該信件說，“起初，我想在這個法庭上表達自己。” 奧薩馬-克雷姆（Osama Krayem）寫道：“我看到了訴訟程序的進展，我失去了希望。”據克雷姆指控，"我們都是在假裝，這個審判是虛假的，"他還補充說，"我不認為今天我出庭會改變什麼，這就是為什麼我採取了不再表達辯護的決定"。

經過近四個月以襲擊事件倖存者及其親屬聽證會為標誌的聽證會，審判現在進入了一個新的階段，即對在場的14名被告的案情進行質詢（另外6名被告，包括5名推定死亡的被告，正在接受缺席審判）。

法新社說，該審判應於2022年5月底結束。