法國什麼招數？擇此時預告德約科維奇未打疫苗也能賽法網

世界球王塞爾維亞人德約科維奇（Novak Djokovic）是否能如期參加澳網還是未知數，不過根據法國體育副部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）透露，就算德約科維奇未打疫苗，也將被允許參加5月開打的法網。德約科維奇被澳大利亞海關攔下，引發塞爾維亞總統怒轟；澳大利亞總理莫里森陷入國內警告與國外批評的為難境地。

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據自由時報今天引述報道稱，澳網大滿貫於本月17日開打在即，始終未透露是否接種疫苗的德約科維奇，原本宣稱已取得醫療豁免，未料飛往澳大利亞後，在當地機場拿不出證明自己不用打疫苗的有效文件，簽証遭取消，目前被拘留在防疫旅館，等待下周一聽證會，確定最終答案，此事引發外界軒然大波。

目前德約科維奇能否參戰澳網還是未定之天，不過據《ESPN》消息說，這位當今球王卻已經確定能出戰5月進行的法國紅土球場大滿貫，法國雖然對未接種疫苗的人有嚴格的限制，但並未限制沒打疫苗的人入境。

據法國體育部長馬拉希尼亞努指出，即便德約科維奇沒打疫苗，他也被允許參加法網公開賽，“不過德約科維奇不會像那些接種疫苗的人一樣，屆時大會會有不同的安排，但他依然可以在泡泡模式下出賽。”

此消息引起議論，有網上評論說，未知法國預告5月賽事是否是為墨爾本大賽支招，還是給澳大利亞疫情法令施壓添堵。還有分析說，未來歐洲疫情前景未知，至少法國體育副部長的說法，無論出於何種考慮，與目前法國總統馬克龍嚴厲督促法國數百萬居民打疫苗的說法有距離。