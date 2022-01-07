法國變種病毒肆虐 學校9,202個班級停課 3倍於聖誕節前

法國變種病毒奧米克戎感染病例暴增，學校宣布停課 9,202 個班級，是聖誕節前數據的3倍。教育部統計結果指出，47,453 個學生確診病例（12 月 16 日曾經為 50,052 個案例），以及 5,631 名教職員工的確診病例。

廣告 繼續瀏覽後續

法國教育部周四（6日）宣布，本周因新冠病毒導致學校停課的班級激增至 9,202個，也就是比 2021 年春季的記錄還高。

這比上一個數字高出三倍多，上一個高紀錄是在去年的聖誕節之前 12 月 16 日出爐的數據，有 2,970 個班級因發現學童新冠病毒案例而全班停課

去年4月，在教育部決定關閉學校數周之前，小學及中學關閉的班級數量上升到11,000多個（4月2日為11,272個班級）。 然後又回落，5 月底跌至 5110個班級。 全法國的根據教育部的一份新聞稿的詳細數據指出，“迄今為止，有 28 所關閉的學校機構（包括了20 所學校、6 所大學和 2 所高中）”。 關於新冠病毒感染案例污染，教育部統計結果指出，宣布47,453 個學生確診病例（12 月 16 日曾經為 50,052 個案例），以及 5,631 名教職員工的確診病例（12 月 16 日曾經為 2,599 個確診病例）。

發給學校工作人員5500萬個罩。這些數字是在周四下午教育部與工會之間舉行的會議結束時公布的。法國總理周四一早在二十四小時全天候新聞電視台上宣布，今起在至一月底，將發送外科醫生口罩給學校老師。

這些口罩將從一月中旬開始發送。 自周一以來，隨着奧米克戎變種病毒的出現，新年伊始，學校開門，各校一直處於緊張狀態，也引起人們擔憂變種病毒肆虐可能導致1 月份學校教務大受干擾，屆時可能出現大量停課和大批教師缺席，而且無法找到代課老師的風險等的令人非常不安情況出現。