馬克龍說了狠話不後悔 堅稱為疫情着急此心可鑒

法國總統馬克龍今天在愛麗舍宮與歐盟委員會主席馮德萊恩舉行會談。會後共同記者發布會上涉及本星期二馬克龍讓法國輿論風起雲湧吵翻天的疫苗政策批評講話內容，馬克龍堅稱完全為他的講話負責，並說，說話的用詞方式不重要，重要的是疫情嚴重，打疫苗鬆懈有損法國抗疫的全國努力。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，法國總統馬克龍周五表示，他完全承擔他周二關於未接種疫苗者的爭議性言論，他當時說他想“折騰”這些人，並指責其中一些人把 "他們的自由，正在提為一種不負責任的宣誓口號"。

馬克龍今天在愛麗舍宮與歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩舉行的新聞發布會上說，他理解那些因一種大眾表達形式而群情激昂動怒。但馬克龍譴責說："我是為我們所處的疫情嚴重情況而心急火燎，而國家真正的分歧斷裂就在那裡，一些人把他們的自由，變成不負責任的口號。他們不僅危及他人的生命，而且也觸及了他人的自由，這一點我不能接受。"

馬克龍還說，“我也不能允許在我們的國家裡流傳甚多的這樣說法：因為這些人做了拒絕打疫苗的選擇，醫護人員應該拒絕接受醫治搶救護理他們。”

馬克龍說，“我也非常清楚地說過這一點。" 馬克龍重提星期二他接受《巴黎人報》採訪的講話背景，他是在回應兩位對不接種疫苗的病人感到憤怒的護理人員時，說了引發反對黨譴責的一番話。

馬克龍堅持說，他的"戰略很簡單：接種疫苗、接種疫苗、接種疫苗！" 馬克龍解釋說，"而且這是整個歐洲的戰略方針，全歐洲都對沒有接種疫苗的人施加限制"。

法新社說，馬克龍還爭辯說：“我是帶着很大的意願和力量說的：我們必須為所有努力接種疫苗的法國同胞做這件事，但他們卻可能由於某些人的不負責任，有時因為是固執的選擇而被感染。”

馬克龍進一步說，"我們也必須為我們的一些同胞這樣做，這些人雖然有時允許自己被蒙昧主義的言論、恐懼的言論所迷惑。然而歐洲的科學、研究和技術及生產的卓越性為他們提供了防疫保證，他們卻不願意保護自己。"

馬克龍堅持說，"我有責任敲打警鐘，這也就是我本周所做的，以便事情能更快地向前發展。"

歐盟委員會主席馮德萊恩表達對馬克龍支持。她說，"疫苗通行證是保護疫苗接種者的工具"。對她來說，"這種關於責任和自由的討論在新冠肺炎病毒大流行期間對我們的社會非常重要"。

法新社回溯說，法國總統馬克龍周二說：“我真的想折騰這些不接種疫苗的人。因此，我們將繼續這樣做，直到最後。這就是戰略政策。”

馬克龍的講話在法國國民議會引發了一場政治風暴，議會當晚對將健康通行證改為疫苗接種通行證的法案進行一讀討論。該法案於周四艱難地獲得通過。