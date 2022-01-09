以牙還牙？法國很多拒絕疫苗的人也想“折騰”馬克龍

一名法國圖爾的退休人員公開說向法院遞了狀子，控告法國總統馬克龍侮辱了他。因為馬克龍在本星期二接受巴黎人報讀者互動欄目採訪時說，他真想“折騰”法國不打疫苗的人。這位退休人員說，他不打疫苗卻受到馬克龍的指責，感覺到受到了侮辱。儘管他知道，馬克龍受總統豁免保護此案不會有結果，但是，他就是想“折騰”總統。法國不打疫苗的人結成更大力量，昨天全國有10多萬人上街示威，抗議馬克龍“折騰”他們，他們決心要“折騰”馬克龍到底。法國各反對黨總統候選人，昨天全部出動競選，集中火力攻擊馬克龍。

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法國反疫苗民眾強硬激進反擊總統馬克龍。在法國總統馬克龍發表他決心 "折騰"未接種疫苗的人的被指激烈言論幾天後，反對接種疫苗的人星期六在法國的幾個城市發動有氣勢的抗議示威。一些口號牌寫着："馬克龍，去你媽的！" "Macron, on t'emmerde !" 據法新社說，儘管反疫苗示威打道回府了，但是他們決心重新進行大規模動員。

根據法國內政部宣布全法國有10.52萬人參加，比12月18日上一次動員的2.55萬人多出四倍。據內政部稱，在巴黎，三場遊行聚集了18000人，而在該國其他地區，有87200人上街遊行。有10名警察受傷，34人被逮捕。

在極右翼總統候選人弗洛里安-菲利波特的 "愛國者 "的號召下，巴黎最大規模的示威彙集了數千人，回到了今年夏天宣布健康證時的動員水平。一位青年示威者批評說，"如果法律通過疫苗通行證，我們將無法上學，無法工作，"這位稱說與菲利波特想法接近的17歲少年說，他不想 "給自己注射正在試驗的疫苗"。

一位57歲的圖書管理員示威者，自稱是 "綠黨 "和極左派，強烈抗議 "正在成為變相的疫苗接種義務的通行證"，她指控疫苗隱有 "副作用"。

馬克龍本周說他想 "折騰 "不接種疫苗的人，這在國民議會審查將健康證轉變為疫苗接種證的法案中間引發了一場政治風暴，該法案於周四艱難通過。議案將於下周提交給參議院。

在里昂（東部），一小群各年齡段的示威者，很少有人戴口罩，聚集在市中心，喊口號譴責 "社會種族隔離 "，對馬克龍長時間發出噓聲。在波爾多（西南部），據警方稱有500至1000人，據組織者稱有9000人，儘管下雨，但在 "馬克龍，去你媽的 "的呼聲中進行示威。"標語牌上寫着 "何時會有可信的疫苗？"和 "信任破滅"。據當局稱，蒙彼利埃（南部，3,700人）和圖盧茲（西南部，2,200人）的示威者和警察之間發生了衝突。

據統計，79%的法國人已經注射過疫苗，77.1%的人有完整的接種計畫。超過2820萬人已經接受了加強劑量。據法國公共衛生機構（Santé publique France）稱，周六法國醫院的壓力仍然很大，有超過3800名新冠肺炎病毒患者在重症監護室接受監測（24小時內+243人）。

法國新冠病毒感染的速度繼續有增無減，在過去24小時內記錄了303,669個新病例。

據法新社說，一名法國養老金領取者象徵性地對總統埃馬紐埃爾-馬克龍提出申訴，因為馬克龍對未接種疫苗的人發表了爭議性言論，總統說他想 "折騰 "這些拒打疫苗的人，這位退休人員對這樣的言論感到 "震驚和受傷"。

63歲的Didier Lalande是法國中部科雷茲省Rosiers-d'Egletons的居民，他說總統的言論是 "歧視性和侮辱性的"。退休人員已於周三提出申訴，指控總統涉嫌 "濫用公權誹謗和公開威脅"，他於周六手持訴訟文件告訴法新社，證實了地區報紙La Montagne的報道。

據這位沒有接種過新冠疫苗的養老金領取者說，他對總統講話感到 "震驚和受傷"。他聲稱這是一種 "象徵性 "的做法，沒有成功的可能，因為共和國總統有總統司法豁免權。

但退休人員說：我覺得質疑未接種疫苗者的公民身份是難以忍受的。

法國總統的論戰言論引發了一場政治風暴，當時國民議會正在對將健康證改為疫苗接種證的法案進行緊張的審查，該法案於周四艱難通過。馬克龍堅持為他的講話負責，稱作為總統，他有義務與責任對疫情敲警鐘。多數派指責反對派鼓動與支持反疫苗勢力虛偽。