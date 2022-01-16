彭博社撰發大視野文：看法國總統大選

美國彭博社撰發《商業周刊》大視野文，分析法國總統大選態勢，指出，對馬克龍和法國來說，經濟才是關鍵。並說，儘管文化戰爭的衝突鬧得沸沸揚揚，但從新冠疫情大流行病的崩潰中強勁復蘇，可能是4月份法國選民的心聲。

廣告 繼續瀏覽後續

據彭博社的報道稱，五年來，馬克龍一直在抵禦來自法國主流政治邊緣的挑戰。這始於2017年與極右民族主義分子瑪麗-勒龐(Marine Le Pen)的選舉決戰，通過與黃馬甲抗議運動的對決繼續進行，並在與11月參加總統競選的極右翼論戰者埃里克-澤穆爾(Éric Zemmour)的文化戰衝突中達到高潮。

但是，當馬克龍尋求在4月連任時，這位在法國技術官僚高層培養出來的總統有可能打出一記敲門磚：強勁的經濟。因為對馬克龍和法國來說，經濟是最重要的。

民意調查顯示，法國人正在向右轉，馬克龍經常向這部分選民點頭致意。他讚揚前總統尼古拉-薩科齊(Nicolas Sarkozy)煽動了一場關於 "國家認同 "的辯論，延請了一位強硬派內政部長，並接受了一份極右派出版物的採訪，在採訪中他談到了移民和伊斯蘭問題。反過來，他的影響在左翼選民中也逐漸消失。但是，馬克龍最資深的支持者並沒有陷入關於身份和移民的對抗中，而是敦促他依靠他的經濟記錄。

法國財政部長布魯諾-勒梅爾(Bruno Le Maire)在12月初對議會說："在對法國的衰落大肆批評的時候，我們擁有歐元區最好的經濟增長數據，我們比預期提前三個月恢復到危機前的活動水平，"他補充說。"讓我們為我們的經濟政策、為我們創造的就業機會、為正在恢復的投資、為法國的吸引力感到自豪。"

據該報道稱，在經歷了新冠病毒大流行初期的急劇崩潰後，法國錄得了突出的反彈，產出在秋季達到了危機前的水平--領先於同行，甚至遠遠早於馬克龍的團隊的預期。在封鎖期間，用於支持家庭和企業的大量支出維護了國家的經濟基礎，馬克龍在此基礎上高速部署了1000億歐元（1130億美元）的復蘇計畫。

勒梅爾和其他人指出，就業市場和企業投資趨勢表明，馬克龍早先對勞動力和稅收改革的押注可能最終會產生結果。如果他們是對的，這將標誌着歐洲經濟歷史進程的一個重大轉變。多年來，法國一直被稱為該歐盟的問題經濟體之一，無法適應全球化，也無法像其更大的鄰國德國那樣增長和創造就業機會。

貝倫貝格的首席經濟學家Holger Schmieding在2017年提出了法國未來的 "黃金十年"，並表示他的理論仍然成立。即使馬克龍在民調中跌倒，無論誰獲勝，都有可能繼承一個經濟基礎，有人將其與改革派德國總理施羅德留給默克爾的遺產相提並論。

"法國的反彈是最有趣的長期故事之一，它是永久穩定歐洲核心的一個關鍵因素，"施米丁說。"德國和法國之間恢復平衡，具有超越數字的巨大政治影響。"

七年前，馬克龍是經濟部長和政治新秀，他被弗朗索瓦-奧朗德總統委以重任，通過所謂的 "結構性改革 "解決這種惰性，經濟學家和國際機構長期以來一直懇請法國進行這種改革。他橫掃了他的同僚們，放鬆了從勞動法到運輸法規的一切，並進一步打開了國有資產出售的大門。該法律有爭議的親商傾向為馬克龍提供了必要的聲望，使他退出了奧朗德的社會主義政府，並打造了自己贏得選舉的政治品牌，有時被法國媒體稱為 "馬克龍經濟學"。

2017年上任後不久，馬克龍就利用類似於法令的有爭議的工具，通過議會推動對勞動法的進一步修改。而在他的第一份預算中，這位當時39歲的總統對法國的財富和資本重稅進行了挑剔。

這樣的變革需要時間才能見效，人們對馬克龍的記錄以及這是否是他明顯的選舉資產存在爭議。公共政治研究所(Institut des Politiques Publiques)最近的一份報告發現，雖然他作為總統的政策，包括在新冠病毒疫情期間，總體上提高了可支配收入--特別是對法國勞動人民來說，但對人口中最貧窮的部分來說並沒有。另一份來自政府智囊團Conseil d'Analyse Economique的報告發現，稅收的變化與工資和投資的改善之間沒有聯繫。他計畫的一些改革仍在待辦事項清單上，包括他在新冠病毒疫情大流行病期間暫停的養老金改革。

然而，即使確認因果關係很困難，許多指標在過去五年中都有所改善，給了馬克龍很多數字來支持他的信譽。減稅有助於將公司的利潤率提高到自全球金融危機之前從未見過的水平。在一個對企業利潤充其量持懷疑態度的國家，這並不能贏得選票，但他可以指出投資率的相應提高，這已經達到了自1970年代以來的最高水平。在法國，大流行病幾乎沒有破壞企業將更多資金投入經濟的趨勢--事實上，現在的投資水平比危機前還要高，而整個歐洲仍然沒有恢復。

據彭博社說，法國創業精神高漲，新公司的月度數量繼續保持2017年開始的急劇上升曲線；這一趨勢僅被新冠病毒大流行病短暫打斷。外國投資者正在湧入法國，在諮詢公司EY的排名中，法國在吸引創造新設施和就業機會的項目方面超過了英國和德國，儘管去年的投資項目數量有所下降。

根據安永將項目定義為堅定的、公開宣布的創造就業的投資。包括工業、決策中心和技術；不包括酒店、零售和餐館。

儘管封鎖的動蕩，勞動力市場仍然強勁。失業率已降至第一波新冠病毒疫情浪潮之前的水平，就業率達到67.5%，是近半個世紀前開始記錄以來的最高水平。 這可能部分歸因於更多的女性加入勞動力市場，以及法國工人退休較晚，而不是馬克龍的任何政策。法國領導人還可以誇耀一下，在提高令人垂涎的無固定期限合同的新僱員比例方面取得了一些成功--這在法國是獲得住房和貸款的關鍵門票。

據彭博社說，儘管媒體描繪了法國是一個充斥不滿的國家，但一項長期的全國性調查顯示，馬克龍在愛麗舍宮的時候，法國人實際上認為他們的生活水平比他最近的兩位前任都要高。

經濟記錄中存在一些漏洞--最明顯的是仍然巨大的貿易赤字，顯示出法國工業多年來的衰退，以及新冠病毒疫情大流行病留下的債務山。但是，在大選來臨之際，如果現任總統能夠證明 "馬克龍經濟學 "完好無損，經濟活動繼續從新冠病毒疫情大流行病的低點反彈，消費者因科維德救濟計畫而擁有數十億歐元的額外資金，那麼人人可能會向他看齊。

據彭博社，時機可能是決定性的，因為最近omicron變體的激增推動法國Covid病例達到創紀錄的數量，給醫院帶來壓力，並使馬克龍捲入了一場關於他使用針對未接種疫苗的粗俗俚語的爭議。他還將依靠長期的經濟論證來抵消最近對通貨膨脹激增的擔憂，以及對他是否兌現了提高社會流動性和團結一個在宗教和安全等問題上被左右派分歧分化的國家的承諾的懷疑。

據彭博社，如果馬克龍獲勝，他將成為自20年前雅克-希拉克(Jacques Chirac)以來法國第一個贏得連任的現任者。隨着德國總理奧拉夫-肖爾茨(Olaf Scholz)和意大利總理馬里奧-德拉吉(Mario Draghi)的上任，歐洲三個最大的經濟體將由更緊密的歐盟一體化擁護者來管理，他們都急切地想要提升歐洲聯盟的經濟實力。

但如果馬克龍被勒龐擊敗，法國和歐洲的政治格局將出現明顯不同。雖然她已經放棄了對歐元的反對，但她的國民大會黨仍然堅定地反對馬克龍的議程，並希望為歐盟內的自由流通和貿易踩下剎車。中右翼候選人Valérie Pécresse將在經濟方面提供更多連續性。

據彭博社說，馬克龍已經把他的經濟方針的多年前景掛在嘴邊。在危機中制定的休假計畫已被轉化為一項長期計畫，為企業及其員工提供財政支持，使其擁有更靈活的工作時間。再往前看，他提出了一個 "法國2030 "計畫，將公共資金投入到高風險的工業投資中。親商的財政政策也重新被提上日程，同時還承諾恢復養老金改革。

據法國財長勒梅爾1月5日在巴黎的一個聚會上對商界領袖說，"我們的責任是繼續為你們提供一個儘可能有利於你們的經濟、稅收和金融環境。"勒梅爾還說，"相信我，有很多工作要做，感謝上帝，否則我們會在未來幾年裡感到無聊。"