極右總統候選人澤穆爾因出言辱人遭法庭判罰

法國極右翼總統候選人埃里克-澤穆爾周一在巴黎一家法庭被判罰款1萬歐元，原因是他2020年一次電視辯論中對無人陪伴的未成年移民的評論被指控煽動了仇恨。澤穆爾譴責這是意識形態判決，稱不服要上訴。

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法國極右翼總統候選人埃里克-澤穆爾（Eric Zemmour）今天在巴黎被缺席判決。像11月一樣缺席審判，這位多個法律訴訟纏身的極右總統競選人，因在電視上將無人陪伴的未成年外國移民描述為 "小偷"、"殺人犯 "和 "強姦犯 "而受到刑事法庭的審判。

澤穆爾譴責這一判決是 "一種意識形態上的愚蠢審判"。

澤穆爾的律師奧利維爾-帕爾多說，他的當事人將對法院的裁決提出上訴。

澤穆爾已經多次因種族虐待、煽動仇恨或否認反人類罪而被起訴。 這次他被起訴是因為2020年9月29日《查理周刊》前辦公室遭到襲擊後，他在CNews頻道的 "Face à l'info "節目中發表的評論。澤穆爾這位論戰者在談到孤立的未成年移民時說。"他們在這裡無事可做，他們是小偷，他們是殺人犯，他們是強姦犯，這就是他們的全部，他們必須被遣送回國，他們甚至不能再來法國"。

據法新社，約有30個協會提起了民事訴訟，包括SOS Racisme、人權聯盟（LDH）和Licra，以及約20多個省議會。而無人陪伴的未成年人是由各省管理的兒童社會援助機構（ASE）負責照顧。

該報道稱，63歲的澤莫爾因其競選總統計畫而去年在9月中旬被迫離開電視新聞台CNews，他的爭議性言論在過去十年中為他惹來了大約15起訴訟。