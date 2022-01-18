球王德約科維奇無緣澳網 又遭警告不打疫苗別想打法網

網球球王德約科維奇因未接種新冠疫苗被澳洲驅逐無緣參加澳網後，法國公開賽也可能禁止他參賽。法國體育部周一說，周日批準的疫苗護照新規定沒有任何豁免，強調“這項規定適用於每個人，無論是觀眾還是職業運動員。在沒有進一步的通知之前將比照辦理。”

廣告 繼續瀏覽後續

法新社援引法國體育部稱：“就法網而言，它是在5月舉行。從現在到那時，情況可能會發生變化，我們希望情況會更有利。所以我們將拭目以待，但顯然不存在豁免權。”

周一，德約科維奇也回到了母國塞爾維亞，在貝爾格萊德機場外，有數十名支持者手持標語，高喊：“你是塞爾維亞的驕”」以及“你是我們的冠軍”。

5月22日起在巴黎羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行的法網公開賽是下一個主要大賽，現在則對德約科維奇而言，恐怕也將相當棘手。

法國網球協會主席莫頓（Gilles Moretton）周日晚還向法新社表示，“將就外國未接種運動員的接待進行討論”，意指防疫泡泡措施。然而當天稍晚，法國國會就通過最新抗疫法案，其中包含設置疫苗通行證。情況改變，莫頓發言隨即遭到打臉。

執政黨共和前進（LREM）國民議會黨團主席卡斯塔納（Christophe Castaner）周一接受RMC電台訪問時就堅定強調，「若德約科維奇不遵守規則，則不會出賽，這規則適用於羅蘭蓋洛斯球場的所有人，包括觀眾、撿球員、專業人士。要我們為了球星破壞規則，是不可能的事」。

法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）則在推特上寫道：“一旦法案上路，本來就需要健康通行證的開放群眾場館（體育場、劇院或展場），都改為必須要有疫苗通行證，無論是觀眾、參與者、法國或外國專業人士。”

法國公開賽曾是讓球王飽嘗挫敗的地方，2011年，德約科維奇和瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）在此交手失利，終結了令人驚奇的連41勝戰績；2013年他對上西班牙好手納達爾（Rafael Nadal），也是激戰4個半小時後惜敗。

在法網3屆不幸的總決賽後，終於在2016與2021年奪下冠軍，成為公開賽世代（Open Era）中唯一在所有大滿貫賽事中奪冠的選手，而且至少兩屆。

據悉，法國部分網友不滿球王遭法網公開賽拒之門外，並將德約科維奇視為自由選擇的偶像，紛紛在推特上發起「抵製法網」（#BoycottRolandGarros）的標籤推文。發起者之一@ludovic_blanco的發文也在7個小時內獲得逾5500贊與近3000則轉推。

從現在到5月，疫情與抗疫工具未來都還會發展變化，且疫苗通行證的具體內容也尚未定案。但就目前看來，不願接種的德約科維奇恐怕無緣法網。而正在追逐創紀錄的第21個大滿貫冠軍的他出戰的動向，可能也將引發輿論，並如媒體所言，成為法網新的頭痛問題。

此外，德約科維奇日程表上的下一場比賽，可能是2月21日至26日的迪拜網球錦標賽。

據該賽事的一位發言人告訴路透社，所有球員都需要提供陰性的PCR篩檢證明，然後才能允許進入阿聯酋。

西班牙首相桑切斯周一表示，世界男子網球排名第一的德約科維奇必須遵守西班牙的健康規定，才能前來西班牙。