莫里哀2022

莫里哀與中國（一）：從“無所畏懼，除了中國皇帝”的路易十四談起

法國莫里哀專家，巴黎第八大學教授Martial Poirson接受本台外語部總監Patrice Martin和外語部多媒體負責人Florian Riva採訪。 © RFI/ Ninan WANG

作者： 呢喃 1 分鐘

“路易十四不畏懼任何人，除了中國的皇帝”。出於對這個遙遠且神秘東方國家的疑慮，莫里哀時代法中兩國宮廷文化交流甚少。直到如今，莫里哀的作品在華仍更偏向戲劇學術的研習，而非劇院裡面向大眾的表演。中國對莫里哀的接受程度與方式，舉目世界可稱奇。在“莫里哀與中國”系列專家訪談的第一部分當中，請點擊以下內文，看看巴黎第八大學教授，法國莫里哀研究專家Martial Poirson的解讀。