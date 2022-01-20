法國國民議會通過決議案譴責中國新疆種族滅絕 並敦促馬克龍政府跟進

法國國民議會周四在北京冬奧會開幕前幾天通過一項決議，譴責中國對維吾爾人的 "種族滅絕"，並呼籲法國政府跟進。

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據法新社今天報道稱，法國社會黨第一書記奧利維爾-福爾（Olivier Faure）在國民議會講台上為這一不具約束力的文本進行了辯護。此一議案投票時得到執政黨LREM的議員支持，並幾乎被一致通過（169票贊成，1票反對，5票棄權）。

據該動議案指出，法國國民議會"正式承認中華人民共和國當局對維吾爾人實施的暴力行為構成危害人類罪和種族滅絕罪"，並對中國此一罪行給予譴責。

該議案促請法國政府也循例譴責，並在國際社會和對中華人民共和國的外交政策中採取必要的措施，以結束這種種族滅絕措施狀況。

法國外貿部長弗蘭克-里斯特（Franck Riester）代表政府提到了新疆 "系統性暴力 "和 "令人震驚的證詞"，但他認為，對種族滅絕的正式定性是國際機構的事，而不是政府。但他保證，“法國在與中國官員的最高級別對話討論中，都指出了新疆問題以及維吾爾人命運”，弗蘭克-里斯特並舉例說，法國總統馬克龍總統昨天在歐洲議會的講話中就提到了新疆維吾爾議題。

法國社會黨第一書記福爾先生譴責中國 "旨在從文化上和生物學上消滅一個民族的無情機器"，並批評大型西方公司和品牌繼續使用中國西北新疆的這個講土耳其語的穆斯林社區維吾爾人遭強迫勞動產品。

法新社說，人權組織指責中國將100多萬穆斯林關在政治再教育集中營。法新社說，新疆在發生了一系列歸咎於伊斯蘭教徒和分裂分子的襲擊事件後，維吾爾族人尤其成為指責目標。但北京說，這些營地實際上是職業培訓中心，旨在引導維吾爾人遠離激進主義。