法國會承認對維吾爾人的 "種族滅絕罪 "嗎？

法國國民議會今天按日程將投票表決中國在新疆鎮壓維吾爾人種族滅絕罪議案。此前法國議會沒有及時跟進美國，加拿大等國對中國新疆種族滅絕罪議案表決引發關注。根據稍早的消息說，法國社會黨去年底已將一份旨在承認中國對維吾爾族的 "反人類罪 "和 "種族滅絕罪 "的案文列入2022年1月20日的國民議會議程。

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據本台今天報道稱，法國會承認對維吾爾人的 "種族滅絕 "嗎？本周四1月20日，古爾巴哈-賈利洛娃將關注國民議會關於承認 "種族滅絕 "的辯論與投票。古爾巴哈-賈利洛娃是一名倖存者。她是維吾爾族的哈薩克公民，在新疆的一個中國營地里受到了酷刑和羞辱。本台對古爾巴哈-賈利洛娃作了採訪。

RFI：您在烏魯木齊的一個營地里被關了十五個月。當您出來的時候，警察威脅你......他們告訴您，如果您開口，他們會在世界任何地方找到您。為什麼您還是決定出庭作證，打破沉默？

古爾巴哈-賈利洛娃：是的，我被拘留了，儘管我沒有犯下任何罪行。我們都是無辜的。我看到了所有這些婦女所經歷的恐怖、強姦和酷刑，有些人被打得很慘，臉部完全毀容。我無法忘記所有這些屈辱。由於我是哈薩克族人，我的同伴們讓我承諾，如果我有一天能活着出去，我將把這一切告訴全世界。總之，我不能回到正常的生活中去，不可能做到好像什麼都沒有發生過。我永遠不會忘記這個地獄，這些強姦，這些折磨，這些羞辱。無論我發生什麼事，我都選擇說出來，我不能不這樣做。

RFI：您能描述一下你的牢房裡的的生活條件嗎？一個25平方米的牢房，你不得不與其他30名婦女共存。

古爾巴哈-賈利洛娃：有一張大鐵床，沒有任何毯子或其他東西，我們不得不與大約40名婦女分享。我們不得不整天面對着廁所坐着，而安裝在房間四個角落的攝像頭則監視着我們，甚至在我們上廁所的時候。

RFI：這個牢房的日常生活是怎樣的？

古爾巴哈-賈利洛娃：規定很嚴格。每隔十天就給我們打一次針。警察會用槍指着我們，我們不得不脫得一絲不掛，雙手抱頭。每周一次，我們必須站在隊伍中，他們給我們提供藥品。我們不知道那是什麼。每次吃飯前，我們都被迫唱五首愛國歌曲，否則就沒有東西吃。

RFI：警衛威脅說要把您送進 "黑牢"......這種懲罰包括哪些內容？

古爾巴哈-賈利洛娃：我知道有些人在黑屋子裡呆了一段時間後就死了。有一個叫Meghpiret的25歲女孩在那裡呆了7天。她告訴我們，她被關在一個一平方米的房間里。裡面只有一張金屬椅子，她被綁在上面。她的需求通過座位上的一個洞口落入她下面的水溝。她通過一個鐵板門獲得食物，但很大的老鼠在她的牢房裡遊盪，咬來咬去。她把所有的時間都花在了驅趕老鼠上。

RFI：您提到了強姦，你自己是否受到過性虐待？

古爾巴哈-賈利洛娃：是的，我被強姦了。我還看到許多年輕婦女，她們非常擔心。經過醫療手段，她們已經停止了月經，不知道她們是否還能生孩子。我還看到了與嬰兒分離的年輕母親，她們還在流血。如果一個婦女懷孕了，她就會被迫墮胎。而那些新生兒，我們從來不知道他們被帶到了哪裡。

RFI：中國說它要對維吾爾人進行 "再教育"，並 "消除伊斯蘭教的病毒"。您認為這些強制拘禁的真正目的是什麼？

古爾巴哈-賈利洛娃：他們的目的是通過洗腦，把維吾爾人變成好的中國人。我被指控是恐怖主義分子，但沒有任何證據。後來我被釋放了，並被告知我被無罪釋放了，但無罪釋放是什麼？我見過許多婦女被判處死刑，儘管她們沒有犯下任何罪行。婦女在沒有做任何事情的情況下被迫在供詞上簽字。中國想要摧毀、消滅維吾爾族這個民族。這就是為什麼他們也把維吾爾孩子從他們的父母身邊帶走，他們想讓孩子成為優秀的中國人。

RFI：在您看來，法國國民議會投票表決承認新疆鎮壓的種族滅絕性質的重要性是什麼？

古爾巴哈-賈利洛娃：國民議會的投票對我來說極為重要。如果生活在自由國家的法國人不保護維吾爾人，誰來保護？維吾爾人沒有權利發表意見。這張票對我來說是一個巨大的希望。自2017年以來，中國只開設新的難民營，沒有一個被關閉。我希望法國議員們能站在正義一邊，為那些沒有發言權的人站出來。

據本台報道稱，至此北京方面阻止任何聯合國調查，不承認國際刑事法院（ICC）。因此，將中國提交給國際刑事法院似乎是不可能的事情。但我們是否應該忽視對1100萬維吾爾人犯下的暴行？美國、加拿大、英國、比利時、荷蘭、立陶宛和捷克的議會已經決定對這種恐怖行為正名--承認中國正在實施種族滅絕。

據了解，新疆那裡沒有發生過大規模的謀殺，但根據聯合國公約，消滅一個種族群體的意圖是種族滅絕的標準，旨在阻礙出生率的措施也是如此。 北京的意圖有據可查：由於大規模的強制絕育，近年來維吾爾人的新疆的出生率下降了50%。根據一份共產黨的秘密備忘錄，官員們被命令要 "斷根斷源"。

法國政府由於擔心經濟報復，至今只滿足於譴責 "大規模製度化的鎮壓"，但沒有譴責所犯的罪行。