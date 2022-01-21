中國稱反對法國國民議會譴責中國在新疆對維吾爾人種族滅絕議案

中國今天說堅決反對法國國民議會前一天通過的一項決議，該決議將中國當局對穆斯林維吾爾族的鎮壓譴責為 "種族滅絕"。該決議案還敦促法國政府作相同的跟進。中國外交部發言人趙立堅今天批評法國議員以及法國國民議會的決議，無視現實和法律常識。

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據法新社說，中國批評法國國民議會的決議案，指責這是一項無視現實的決議，並稱中國堅決反對。

法新社說，維吾爾人主要是遜尼派穆斯林，是新疆（中國西北部）的主要民族，該地區長期以來一直受到暴力襲擊的困擾，現在受到警方嚴厲的監視。

法國議員周四通過了一項決議，指出法國國民議會 "正式承認中華人民共和國當局對維吾爾人實施的暴力構成了反人類罪和種族滅絕罪"，並譴責中國。該議案也促請法國政府也跟進。

該議案沒有約束力。法國社會黨（PS）第一書記奧利維爾-福爾（Olivier Faure）在講台上表態支持的決議得到了總統黨LREM代表的支持，並獲得了與會代表幾乎一致的通過（169票贊成，1票反對，5票棄權）。

對此，中國外交部發言人趙立堅今天批評說，“法國國民議會的決議無視現實和法律常識，"中國外交部發言人趙立堅說，"這是對中國內部事務的粗暴干涉。” 趙立堅在例行新聞發布會上說："中國強烈反對。

據法新社，幾十年來，新疆和中國其他省份一直受到暴力襲擊，特別是在2009年至2014年，當局指控伊斯蘭教徒或維吾爾族分離主義分子發動襲擊。幾年來，該地區一直處於嚴密的監控之下：無處不在的攝像頭、建築物的安全門、街道上高度可見的武裝部隊、對護照發放的限制等等。

西方的研究基於對官方文件的解讀、以及受害者的證詞和統計數字的推斷，指責北京至少將100萬人被關押在 "難民營 "中，其中大部分是維吾爾人，進行 "強迫 "絕育和墮胎，並強加 "強迫勞動"。

中國否認這些指責。它駁斥了任何 "強迫絕育 "的想法，但承認在新疆與在其它地區一樣實行的節育政策，但指出在新疆長期以來計畫生育執行得很不嚴格。北京還將這些 "營地 "說成是 "職業培訓中心"，目的是讓居民遠離宗教極端主義，現在這些營地將被關閉，因為所有的"學生 "都已 "完成培訓"。

據趙立堅今天反駁說， "如果新疆真的發生了種族滅絕，為什麼維吾爾族人口仍在以如此高的速度增長呢？"發言人趙力建指着統計數據說，"對於那些假裝（不看清事實）或用蠱惑人心來取悅大眾的人，我這樣說：你們的言行不值得關注，"趙立堅還說，"一個謊言即使重複1000次，仍然是一個謊言。

在法國國民議會之前，幾個西方國家（比利時、英國、荷蘭、加拿大）的議員已經將中國對維吾爾人的鎮壓定性為 "種族滅絕"。

美國政府也譴責中國種族滅絕。

法新社說，外國記者可以去新疆，但會被系統地跟蹤。因此，他們很難否認或確認各方的主張。

大赦國際周三呼籲國際社會不要讓中國利用2月4日至20日在北京舉行的冬奧會來轉移對維吾爾人狀況的關注。