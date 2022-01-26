法國失業人數空前下降 聞所未聞佳績

根據法國就業輔導處 (Pôle emploi) 數據指出，法國登記註冊資金沒有任何工作的失業者人數減少了將近50萬，這是整個法國以往聞所未聞的。

廣告 繼續瀏覽後續

一項專門在月底統計的失業數據令人樂觀

本周三，在法國總統府愛麗舍、總理府及勞工部的走廊上，為此大家的確有理由感到歡欣鼓舞。 根據那項月底失業求職人數統計數據 DEFM 發布以來，從未有過一年內求職人數出現如此顯着下降的記錄。

也就是說，自1996年開始算起，2021年，就業輔導處註冊登記的 A類失業者（即無任何工作的失業者）的人數減少了12.6%，也就是一年當中月份註冊人數為479600人，比上次打破紀錄的2000年，增加了10萬人。

這一史無前例的失業人數下降，消除了2020 年因新冠疫情而出現的 7.5% 的驚人高漲失業數據。當時，很少有觀察家（如果有的話）會冒險押注這種逆轉情況的出現。

然而，在危機爆發的兩年後，結論很清楚了，截至 2021 年 12 月，法國A 類失業註冊人數為 334 萬人，是2012 年以來人數最低的。

自新冠病毒爆發以來 ，法國總統表示要“不惜一切代價”解決失業問題 ，如今結果可說令人滿意。如果說 A 類失業人數下降，B 類和 C 類失業者 —— 那些工作時數減少的零工失業類別者(每月工作時數在78小時左右者)，兩年來，人數確實增加了。

B類失業人口比率有限地增加0.6%，而 C 類失業人數增加了 8.6%。 即使在 2021年，這三種主要類別失業人口的總和顯示出凈下降比率 6%，即大約有 350,000 名在就業處登記註冊，這一數據也比 2000年少了 75,000 名。而這三種類別失業人口數據有出現互流而變化的現象。

法國國民就業處總幹事讓·巴西爾（Jean Bassères）周二總結道 ：“2021 年是不尋常的一年，出現嚴重的疫情危機但卻有強勁的經濟復蘇。 比估計的還要強。”

但是，如果說這些數字是好的，則必須看到行政部門兩年來為了保持經濟運轉而同意提供歷史性的支持措施。

因此，前所未有的失業率下降在很大程度上要歸功於國家部署的總統“不惜一切代價”。 自危機開始以來，政府已向經濟注入不少於 1400 億歐元，其中大部分用於通過部分活動和無數刺激市場的計畫來維持就業。

距法國總統大選第一輪投票不到三個月的時間，在“特殊的一年”之後，正如法國就業勞動部長伊麗莎白·博恩所描述的那樣，法國總統馬克龍可以毫不猶豫地重申他的目標，亦即到 2025 年實現充分就業。 也就是說，失業率降至勞動人口的 4.5% 或 5% 左右。 毫無疑問地，他會成功，因為創紀錄的招聘和受薪就業水平已超過危機前的水平，這是他未來競選的強項之一。