法國總統與伊朗總統通電話：核協議，人權，區域安全

法國總統府愛麗舍宮1月30日星期天表示，總統馬克龍前一日與伊朗總統萊希通了電話，期間向萊西強調，“需要加速伊朗核談判的進展”。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統府稱，“關於2015年的伊朗核協議，總統馬克龍重申了以外交方式解決的信念，並指出任何協議都需要所有各方作出明確和充分的承諾，法國正在與所有合作夥伴就此展開合作”。“在維也納談判恢復幾個月後，應加快步伐，以便在這一框架內迅速取得切實進展”， 並強調“伊朗需要展示具有建設性的態度，並重新全面履行其義務”。

萊西則在一份聲明中表示，“在談判中，伊朗伊斯蘭共和國已經證明了自身達成協議的意願，和認真的態度，對方所做的任何努力，都應包括解除針對伊朗的制裁、確認做出有效的保證”。

西方各國與德黑蘭在維也納的會談被擱置，與會各方代表返回各自首都進行磋商，接受指示，預計下周將返回。法國在周五對接下來的談判表示抱有信心。德黑蘭方面本周報告稱，“進展的方向是正確的”，哪怕“仍有重要的未決問題”需要“華盛頓做出政治決定”。

去年11月底恢復談判後，2015年伊朗核協議締約國繼續其談判目標，即讓美國重新加入，並使得伊朗重新履行承諾。

在本次電話會談中，馬克龍還向萊西表達了其對法國公民本傑明-布里埃爾的關注。布里埃爾因“間諜”和“宣傳反伊朗政權”罪而在伊朗被判處八年零八個月的監禁。馬克龍也再次敦促伊朗立即釋放被關押在德黑蘭的法伊研究人員法里巴-阿德爾哈。雙方還談及包括黎巴嫩局勢和海灣地區安全，馬克龍再次“強烈譴責最近針對阿拉伯聯合酋長國的襲擊”，法伊兩國元首一致認為有必要為也門衝突找到政治解決方案。