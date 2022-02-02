馬克龍為何將參不參選與烏克蘭危機掛鉤 ？

法國總統大選第一輪投票將於2022年4月10日舉行。現任總統馬克龍還沒有正式宣布自己連選連任。近來，馬克龍在接受地方媒體《北方之聲》 (La Voix du Nord )專訪時表示：他是否宣布連選需要與“地緣政治危機高峰”掛鉤。這裡的地緣政治危機指的是烏克蘭邊境的危機。

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在離總統大選不到70天的時間裡，馬克龍此種表態是想一搏，希望在國際事務上有建樹之後再榮耀登台。 法國地緣政治學家弗雷德里克·恩塞爾 (Frédéric Encel )支持馬克龍的賭博。他對全天候電視台France24記者表示：美俄雙方的較量已經達到了頂峰，在過幾天烏克蘭危機局勢會有緩和的跡象。

而曾為北京常住記者的哈斯基 (Pierre Haski) 則表示了不同的看法。他對法新社記者表示：誰又能在烏克蘭局勢上過早地下斷言呢？即便是俄羅斯外長拉夫羅夫也不知道將來局勢如何發展。哈斯基還表示：危機還會持續一段，真正心中有數的只有俄國總統普京。哈斯基還表示：我們唯一可以確定的是：如果發生襲擊，那不會在 2 月 20 日之前。 中國人要求俄羅斯人不要打擾冬奧會” 。

2月2日，法國總統馬克龍在到訪北部一個小城市（Tourcoing）時表示：他將在“未來幾個小時內”與美國總統拜登討論烏克蘭危機；他不排除前往莫斯科尋求解決方案的可能性。

很明顯，法國總統馬克龍真是要在緩解烏克蘭危機上有所作為之後再公開宣布自己將連選連任。

法國在任總統除奧朗德之外，幾乎都在最後時刻宣布自己將連選。

1965年12月法國第一次直選總統。前總統戴高樂在第一輪選舉的前一個月發表電視講話，表示自己將參選。1981年前總統德斯坦把自己比喻為“公民候選人”，在離第一輪選舉還有56天的時間在電視上宣布自己將連選，結果他敗給了密特朗。

密特朗在公開自己連選連任時間上是最晚的。1988年4月24日將舉行下一屆總統選舉的第一輪投票活動。密特朗是在當年3月22日才宣布自己將競選下屆總統；時隔只有33天的時間。

在公開宣布自己連選連任一事是屬前總統希拉克別出心裁。在離下屆總統選舉第一輪投票時間還有69天時間的時候，希拉克前往中部美麗小城阿維尼翁。當時阿維尼翁女市長 Marie-José Roig當中問希拉克是否有連選連任的打算？希拉克回答說：既然您這麼直截了當問我，我也不兜圈子了。我直截了當地告訴您：我將參選下屆總統。第一輪希拉克得票率十分低，僅有19.88%。而第二輪遇上極右勢力瑪麗勒龐時，希拉克大獲全勝，得票率高達82.21%。

最後一位連選的候選人是前總統薩科齊。他曾自詡：不再一次相信法國人對總統的信任，就是自行放棄職位。在離第一輪選舉還有67天的時候，薩科齊公開宣布連選連任。結果大家都知道，他在第一輪中以1.45%的票差輸給了社會黨候選人奧朗德。

到目前為止，離下一屆總統選舉還有不到70天的時間。一直追問現總統馬克龍為什麼遲遲不公開自己最終選擇的其他候選人恐怕還要耐心地等待一段時間。