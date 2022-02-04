法國國民議會否決了一項關於人體器官販賣的法案 但中國仍從頭至尾遭指控

在北京冬奧會正式開幕當天，法國國民議會周五否決了一項關於人體器官販賣的法案，此前的辯論主要聚焦指責來自中國的強制性人體器官轉移與販賣。議會討論指控中國在新疆的強制性摘取穆斯林維吾爾族被拘留者的器官。法案因與時以及與國際不兼容為由，遭執政黨多數議員反對。消息沒有提及是否有表決，以及表決結果。

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據法新社今天自巴黎報道說，法國國民議會周五否決了一項關於人體器官販賣的法案，該法案由來自反對黨 "自由與領土 "小黨的議員杜馬斯Frédérique Dumas提出，遭到執政黨多數黨LREM議員以程序性 "刪除 "修正案被刪除否決。

然而，議員杜馬斯Frédérique Dumas獲得了所有左派法共，法蘭西不屈服黨，與社會黨（PCF、LFI、PS）和右派共和黨和獨立民主聯盟（LR和UDI）的支持，甚至是一些多數派議員也表達支持。該議案旨在建立一個普世的機制，以加強法國衛生機構對器官販賣和 "器官移植旅遊 "的警惕，但正如她所希望的，議會辯論從頭到尾只針對一個國家：中國。

該法案的解釋性備忘錄說，"旨在確保我們的非歐洲合作夥伴對器官捐贈的道德與尊重"，這一內容的討論實際上主要是對中國進行譴責。

法國議會議員 認為，雖然違規做法在世界各地都與黑手黨和犯罪網絡有關，但在中國，它們卻是 "制度化 "的國家政策的一部分。

法新社說，根據美國人伊森-古特曼（Ethan Gutmann）的證詞和調查，議員杜馬斯Frédérique Dumas 指責北京在新疆阿克蘇地區（西北部）建立了一個龐大的中心，強制性摘取穆斯林維吾爾族被拘留者的器官。議會許多發言者均譴責在這一領域北京的 "恐怖 "行為，批評中國向富有的外國病人推廣移植手術，而不用保證移植的合法來源。

法國共產黨議員斯特凡-佩烏（Stéphane Peu）說："面對中國許多關於器官販運的警報，我們不能繼續保持沉默"。在法國共和黨議員Constance Le Grip（LR）看來，在這個領域，"中國的情況是最嚴重的"。

法新社說，反對該議案的議員將他們的批評集中在議案 "不可操作性 "上。擬議的法律要求法國醫療機構檢查非歐洲合作夥伴是否符合適用於法國的道德規則。如果沒有這一保證，就不允許與歐洲以外的此類機構簽訂協議。

法國的規則特別規定了免費器官捐贈和捐贈者本人同意原則。

執政黨議員讓-弗朗索瓦-姆巴耶（LREM）說，這一議案的有效性 "幾乎為零"。他指出，到目前為止，法國和中國之間還沒有發現 "器官移植旅遊 "或器官販運犯罪渠道。

而中右民主聯盟黨議員Michèle de Vaucouleurs (MoDem)指出，該法案有癱瘓法國醫療機構和國際夥伴關係的風險，而且對被譴責的中國的事實沒有任何影響。

法國國務秘書阿德里安-塔克（Adrien Taquet）在政府席位上解釋說，擬議法律中規定的預防義務在實踐中實際上已經得到了遵守。他還強調了在國際層面處理這一問題的努力--特別是通過執行名為《關於販運人體器官的孔波斯特拉公約》。

法新社說，巧合的是，該法案被列入波旁宮法國國民議會的議程日期，而這一天由自由與領土小組要求，與北京冬季奧運會的正式開幕是同一天。但這次辯論再次將中國的人權問題置於議會的聚光下。

該報道稱，今年1月20日，法國國民議會議員們幾乎一致將中國對維吾爾人的鎮壓定性為 "種族滅絕"，並譴責強迫墮胎和絕育，大規模驅逐到難民營，失蹤等。中國對此的回應說，這項不具約束力的決議 "無視現實和常識"。中國並將新疆的問題與 "恐怖主義、激進化和分裂主義 "相提並論。