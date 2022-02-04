法國總統大選逼近 四成選民不知道選誰 梅郎雄自看好能入決鬥

根據Kantar Public-Epoka今天周五公布的一項民意調查，10個法國人中有近4個還不知道在第一輪總統選舉中投給誰，其中有2個人可能棄權。另外，儘管民調結果不佳，但極左的法蘭西不屈服黨領袖讓-呂克-梅朗雄認為，法國總統選舉的第二輪選舉對於他是觸手可及。

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據法新社今天報道稱，一項新的民意調查顯示，在總統選舉前10周，投票的確定性在增加：因為61%的受訪選民說他們願意前往為一個中意的候選人投票，而去年12月相同內容的民調為51%，2021年10月為40%。

但是在隨意提到的候選人中，馬克龍名列前茅（17%），領先於瑪麗娜-勒龐和瓦萊里-佩克雷斯（9%）、埃里克-澤穆爾（8%）、讓-呂克-梅倫雄和克里斯蒂安-陶比拉分別為（4%）。

但是，作為政治局勢多變的一個標誌，39%的人說還沒有選擇。其中，20%的人說他們 "可能會投票"，19%的人說 "可能會棄權"。

據Kantar國際研究主任Emmanuel Rivière告訴法新社：這項調查證實，仍然存在大量的不確定性。Emmanuel Rivière認為，“有四分之一的潛在選民仍然需要做出選擇。”

據Emmanuel Rivière說，"我們今天看到，選民有更大的流動性，因為越來越少的人覺得自己與某個政黨關係密切，而且對2022年的候選主角也沒有過多的期望。"

據Rivière先生說，選情不穩定的情況在左翼最為普遍，"在左派，很明顯，太多的候選人使人們無法做出選擇"。

據該報道，投票意向並不是對選舉結果的預測。它們僅僅表明了候選人之間的變動和調查當天的民意動態。

此民意調查是1月30日至1月31日根據配額法進行，從18歲及以上人口中選擇1009個樣本，對958名在選民名冊上登記的人進行了在線問卷調查。民調誤差率在0.6和2.4點之間。

另外，儘管民調結果不佳，法蘭西不屈服黨領袖梅朗雄認為，法國總統選舉的第二輪選舉他觸手可及。星期四晚上在圖爾的競選大會上，讓-呂克-梅朗雄聚集了近2500名支持者。梅郎雄集中火力猛批馬克龍。

梅郎雄稱，"幸運的是，這場喜劇已經結束。現在情況穩定下來了"：讓-呂克-梅朗雄說，現在所有的左派候選人都已經知道了，他們不是梅郎雄的對手："多年來，我們一直是挑戰者。現在，我們是最大的力量"。

梅郎雄說，因此我們現在能繼續應對真正的對手馬克龍。馬克龍是一位有着災難性經濟和社會記錄的總統：法國"有八百萬人需要獲得食品援助。有一千二百萬人在家裡受凍。但他們被告知：國家歲月靜好，增長已經恢復。失業即將結束。一切都很好"。

新冠病毒危機、教育、住房、汽油價格、養老院的醜聞：對梅朗雄來說，這些都是同一個問題的顯現。因為愛麗舍宮住戶捍衛的是奔騰的自由主義："你認為錢會從富人的桌子上滴下來，會有越來越大的麵包屑，但這些都迷惑分散你的注意力。

面對 馬克龍這個被指責是"富人的總統"，梅朗雄把自己設定為人民的義務警員，他說，"所以我要喊叫，因為這個世界對我們來說是可憎的。我們不能忍受這個世界的不平等。我們不能忍受它的暴力"。讓-呂克-梅朗雄的左翼領導人，毫無疑問。

據本台報道說，作為馬克龍的第一個挑戰者，梅郎雄還遙遠了些。在總統選舉的投票意向中，目前法蘭西不屈服黨"insoumis "目前仍只位居第五。