沃蘇勒亞洲電影節：導演大飛的《異鄉來客》展示時代疏離感

第28屆法國沃蘇勒亞洲國際電影節主競賽單元有三部華語影片， 兩部中國影片，其中一部是導演大飛執導的《異鄉來客》，這是一部黑色的現代悲劇，描寫了在一個中國小城中，不期而遇的幾個人物命運交織後產生的故事，展示的是現代人與人之間的疏離感和對溫暖關懷的需求。

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故事梗概是：老賈兒子意外死亡後，他拋開一切去了孩子兇手的家鄉，等待他出獄，準備復仇。在這個陌生的城市中，他遇到了同樣從外地來此的一對母女，故事圍繞這三個住在同一個院子里的人的過去、現在和未來展開。

導演將關注的目光投向了家庭成員間的疏離感，尤其是父母與青春期孩子們的關係，也探討了家庭給孩子造成的影響，以及校園暴力帶來的個人和家庭的悲劇。影片中的幾個主人公都帶着命運賦予的負擔生存着，伴隨着悲劇和些許的希望走向未來，有人選擇結束生命，有人最終得到救贖。宿命近乎殘酷的掙紮求生，但是，大飛從心靈溫暖的角度，對殘忍的現實進行着細緻觀察與描摹，在悲劇的底色中閃爍着忽明忽暗的光。

導演大飛或許並不見經傳，但這部影片導演風格非常成熟，無論從影片立意還是故事節奏感都很容易帶觀眾走進故事中。沉重的劇情在充滿磁性的音樂中得到釋懷。不少觀眾在影片放映後都表示，這部電影給人驚喜，讓人看到了中國社會的另一個層面。

大飛因為疫情未能親自到法國來與觀眾見面，他通過視頻向觀眾介紹這部影片時談到現代人關係中的裂痕，他說：“裂痕有來自家庭的，比如主人公老賈和他的兒子，小七母女，也有來自人與社會的，我想接着這些人的漂泊來訴說整個時代的疏離感，生活在我們這個時代城市中的人都面臨這樣的一個困境，人與人之間的距離遙遠了，但是每個人都是渴望不僅來自於家人，或許也來自於陌生人之間的。”

入圍的華語片還有中國大陸影片張律執導的《漫長的告白》，以及台灣導演鍾孟宏的<瀑布>>。