法國舉行伊斯蘭教論壇會議

百餘名穆斯林領袖本今天在巴黎舉行法國伊斯蘭教論壇（Forif）會議，由法國國家設立的伊斯蘭教論壇機構，旨在規範伊斯蘭教的多領域工作影響，並促進穆斯林伊瑪目的培訓與規範。伊斯蘭教在法國是第二大宗教。

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法國伊斯蘭教論壇（Forif）會議是一種新的穆斯林以及國家管理對話機制，伊斯蘭教論壇會議取代早前的法國穆斯林信仰委員會（CFCM），該委員會自2003年以來一直是與法國行政當局的官方對話者，但卻因內部分歧與爭鬥而受到損害。

據法新社說，法國伊斯蘭教論壇會議與會者一百個人--其中三分之二是各伊斯蘭教協會負責人、伊瑪目、當地參與穆斯林信仰的人士，三分之一是全國範圍內的穆斯林各界人物。論壇會議本今天上午在法國經濟、社會和環境委員會（Cese）的所在地開會，分幾個小組進行工作。

今天的論壇會議還有各CFCM聯合會的代表，不過，捍衛婦女伊瑪目地位的女伊瑪目伊娃-賈納丁和安妮-索菲-蒙西內法國穆斯林界沒有被邀請。

論壇會議有一整天議程，在會議結束時，負責與宗教關係的內政部長Gérald Darmanin據信發表講話。據Gérald Darmanin周五告訴幾位記者，先前法國穆斯林信仰委員會CFCM由少數聯合會組成，這些聯合會大多隸屬於摩洛哥、阿爾及利亞和土耳其等前原籍國，論壇會議後"不再發揮其作用"。法國政府拒絕 "伊斯蘭政治化 "和外國對法國伊斯蘭的干涉。Gérald Darmanin稱，法國官方將更多起到媒介作用，伊斯蘭論壇應更多依靠法國各地基礎宗教人員。

今天的伊斯蘭教論壇會議圍繞4個主題討論。根據一份摘要文件，第一組聚焦機構建制，包括設立新的宗教機構，以支持軍隊、監獄和醫院中的教務開展與管理，這項任務迄今由法國穆斯林信仰委員會CFCM執行。

另一個小組正在研究伊瑪目的地位問題，對其職業、工作時間、工作合同、報酬等進行 "定義"。

第三組關注的是預計今年夏天投票通過的反分裂主義的法律規定，特別是對管理清真寺的協會透明度做出要求。

最後一個小組討論保護伊斯蘭禮拜場所安全和防止反穆斯林的行為。

法新社說，伊斯蘭教論壇會議今天沒有列入關於明確制定教會融資的規定討論內容。這是一個敏感與有爭議的議題。