男子滑降老將克拉雷為法國獲取第二枚北京冬奧會獎牌

2月7日星期一，今年41歲的法國高山滑雪項目選手約翰-克拉雷(Johan Clarey)在中國國家高山滑雪中心速度場地的男子滑降當中獲取銀牌，為法國拿下了本次北京冬奧會的第二枚獎牌。

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在本次有43名選手參加的高山滑雪男子滑降賽中，瑞士選手貝亞特-費烏茲以1:42.69的成績奪冠，約翰-克拉雷以中程紮實的表現為基礎，為法國拿到本次冬奧會的第二枚銀牌，季軍則是奧地利選手馬蒂亞斯-邁爾。約翰-克拉雷的這枚銀牌讓法國的總獎牌數增至兩枚。第一枚由混合接力4x6公里賽團隊獲取。

這是約翰-克拉雷第四次參加奧運會，也是他第一次獲得獎牌。至此，約翰-克拉雷取代美國運動員保德-米勒，成為年紀最長的高山滑雪獎牌獲得者。

賽後，這位象徵著持久的運動生涯的“低調英雄”對在場法國媒體表示，自己在比賽中已經竭盡全力，精疲力竭，“當你卯足了勁兒衝刺的時候，肯定就會出現一些小的失誤，我的失誤主要是呈現在速度上，其他方面我已經非常滿意了”。他還解釋稱，本次比賽自己“保持非常冷靜，沒有消耗過多的能量。領獎台很美麗，我身邊站着的是奧運冠軍，和最好的滑降選手”。

除了約翰-克拉雷，本次高山滑雪滑降項目中也有其他法國選手參加。馬修-白雷最終位列第27名，他在第一部分的良好表現之後出現了巨大失誤。這名來自尼斯的選手在賽後情緒十分激動，但嘴上仍然掛着微笑。他排在另一位法國選手布萊茲-格里曾丹爾之後，而馬克增斯-穆紮同最終排名第11。