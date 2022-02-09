法國近期將擴大批准打滿疫苗歐盟外旅客 入境不必檢陰證明

法國負責歐洲事務的國務卿克萊門特·博納（Clément Beaune）向媒體指出：很快的，打滿疫苗的旅客將不再需要新冠檢測呈現陰性證明就可以入境法國。

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在12月初因着感染力強大的新冠變種病毒奧密克戎出現，法國曾規定：對於所有來自歐盟以外國家的旅客，必須出示新冠檢測呈現陰性證明才准前往法國。

法國負責歐洲事務的國務卿克萊門特·博納（Clément Beaune）周二在法國電視第二台上釋出信息：法國很快將進一步放寬新冠防疫限制措施的訊息。

博納指出，《不久的將來》，那些打滿疫苗接種的旅客將不再需要出示新冠檢測呈現陰性證明就可以入境法國。

法國目前相關的規定：對於來自歐盟成員國或附近的某些國家（瑞士、冰島、安道爾、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬林和梵蒂岡）來的已完整接種疫苗的旅客沒有硬性規定做新冠陰性測試。 除此之外，凡來自上述以外的其他地區國家（亦即幾乎是歐洲以外的所有國家）的乘客必須出示其 48 小時內所做陰性檢測結果才能前往法國，而且無論他們是法國籍或是外國籍。

隨着感染力強大的新冠變種病毒奧密克戎出現，雖然當時還很少案例，法國於是在12月初規定：對於所有來自歐盟以外國家的旅客，必須出示新冠檢測呈現陰性證明才准前往法國。也就是說，這條規則很快就會消失（確切取消的日期尚不清楚）。

根據政府消息來源向法國巴黎人報解釋這項鬆綁政策的原因：因為目前奧密克戎變種病毒已經成為大部的分感染病例，而且感染浪潮正在“退潮”中。

消息來源並指出，未來幾天內， “歐盟應該會提出這項建議”。 而從法律上講，法國無論在任何情況下，都無義務一定得執行歐委會宣布的這項“綠燈”政策。

一個政府消息來源還告訴該媒體，對於那些未接種疫苗的旅行者，相關禁令規定依舊，而且還必須提出48 小時內的新冠檢測陰性證明。對於他們當中，來自防疫橙色名單國家的旅行者被要求的檢疫隔離天數，或者對來自“紅色”國家旅客的硬性隔離天數，這些都將有輕微的寬鬆，但對於這點仍在繼續辯論中。