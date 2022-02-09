法國體育部長新冠檢測陽性取消北京冬奧行程

法國體育部長羅薩娜-馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu ）8日宣布，因新冠檢測陽性，不得不“忍痛”取消前往北京，為法國代表團助威的行程。這一變動導致本屆冬奧會，法國政府沒有任何政府官員前往。但馬拉希尼亞努特彆強調，取消行程，與抵制北京冬奧無關。

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羅薩娜-馬拉希尼亞努本是法國唯一一位計畫前往北京冬奧會的政府官員。她原計畫在2月11日至15日間前往北京。就在本周一，她接受法國媒體採訪時還表示，她對去北京觀看冬奧會比賽，沒有任何糾結。儘管她沒有出席冬奧開幕式，也將缺席閉幕式，但她表示，這完全不是抵制行為，總統已經就此做出過說明。她說，法中兩國有對話，政府希望在所有議題上，明確法國的立場。

美國、加拿大、英國、澳大利亞等國此前明確宣布“外交抵制”北京冬奧會，以抗議中國政府在新疆大規模任意關押維吾爾人的行為，以及對香港社會民主力量的鎮壓，法國政府沒有跟進抵制。總統馬克龍推脫說，希望歐洲聯盟能集體行動，決定是否抵制。但歐洲聯盟遲遲沒有做出明確表態。成員國中，立陶宛和丹麥明確宣布抵制，一些其它國家雖未明確表示抵制，但也低調安排，不派政府成員前往。將舉辦2024夏季奧運會的法國決定派體育部長，代表前往北京，但最終似乎也被新冠病毒阻止了行程，這意味着沒有任何法國政府官員出席本屆冬奧會。

但馬拉希尼亞努就此特別說明，這與抵制無關。她自己對這一結果也很意外，因為她當時沒有任何癥狀。她在社交媒體推特上表示，她是在嚴格按照前往北京冬奧的防疫要求檢測時，發現新冠陽性。她對無法到場，為法國運動員助威感到難過，表示將在線上繼續工作。