烏克蘭危機：俄羅斯和白俄羅斯開始聯合軍演10天

本次大型聯合軍演在白俄羅斯的五個軍事基地、四個空軍基地等“不同地點”舉行，其中的一個叫做布列斯特的區域與烏克蘭接壤。

俄羅斯和白俄羅斯軍隊今天周四開始在白俄羅斯舉行為期十天的聯合軍事演習，對於烏克蘭和西方來說這是俄羅斯繼續施壓。

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烏克蘭危機持續，俄羅斯方面宣布今天周四開始在白俄羅斯境內舉行為期十天的聯合軍事演習。本次大型聯合軍演在白俄羅斯的五個軍事基地、四個空軍基地等“不同地點”舉行，其中的一個叫做布列斯特的區域與烏克蘭接壤。

俄羅斯國防部在一份聲明中表示，本次聯合軍演目標是為阻止和擊退來自外部的侵略做準備，也是防禦行動的一部分。

莫斯科和明斯克都沒有明確本次參加聯合軍演軍人和裝備數量。

西方消息顯示至少有3萬俄羅斯軍人參與。

對於基輔和西方來說，本次聯合軍演被視為一種施壓手段。 自 11 月以來，已有超過 10萬俄羅斯士兵集結在烏克蘭邊境。

俄羅斯被指要對烏克蘭採取軍事行動，但是莫斯科對此否認，聲稱是為應對基輔和北約把俄羅斯視為敵人，希望採取行動來保障俄羅斯的安全。

烏克蘭緊張局勢引發西方國家首腦與莫斯科進行緊密外交斡旋，試圖化解危機。 法國總統馬克龍本周一到訪莫斯科與普京會晤，周二前往基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面。

烏克蘭總統今天譴責此次聯合軍演是對烏克蘭和西方持續施加壓力。

英國外相特拉斯本周三開始進行緩解俄羅斯與烏克蘭危機的外交斡旋。