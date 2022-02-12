黃背心巴黎遊行 警察憲兵嚴防反對疫苗通行證車隊入城

來自法國各地的1800多輛反對疫苗通行證的車隊2月12日繼續向首都巴黎彙集

7200多名法國警察和憲兵嚴守進入巴黎大道，應對1800多輛周六繼續向巴黎彙集的反對疫苗就健康通行證車隊。巴黎警察局禁止車輛聚集但允許徒步遊行。法國總統馬克龍呼籲最大限度鎮定。

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來自法國各地的1800多輛反對疫苗通行證的車隊今天繼續向首都巴黎彙集。法國警察和憲兵7200多人周五晚間已經在一些進入巴黎城市中心的主要幹線上進行檢查，嚴防車隊進入巴黎示威。

由於車隊被禁止進入巴黎城區，已經有上千名反對者從周五晚上在首都周邊過夜，他們要安營紮寨持續抗議。周六有一些人已經徒步進入巴黎，準備參加城中心黃背心主導的步行抗議。而且抗議者表示準備參加每周六舉行的各種名目的遊行，反對法國政府推出的疫苗健康通行證。

這些自稱"自由車隊 "的人反對法國政府推出的疫苗健康通行證，要求政府關注民眾的購買力，這也是今年法國總統競選的重要議題之一。

法國總理卡斯泰表示要堅定應對這場抗議行動，如果抗議者阻塞交通或試圖阻塞首都，政府必須非常堅定。

法國總統馬克龍呼籲最大限度的冷靜。

巴黎警察局周四就以 "有擾亂公共秩序危險 "為由，下令禁止圍困巴黎進行車輛示威行動，並發布禁令就是如果堵塞道路將遭到罰款和逮捕。

巴黎警察在周五晚間已經開出上百個罰單。