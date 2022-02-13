法國今摘得北京冬奧第八枚和第九枚獎牌

2月13日星期天，法國高山滑雪運動員馬蒂厄·費弗爾在延慶中國國家高山滑雪中心舉行的男子大迴轉項目中為法國摘得一枚銅牌；同一天，法國隊在男子4x10公里接力賽中同樣摘得銅牌，這為法國本次的北京冬奧會成績增添了第八枚和第九枚獎牌。

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目前法國在本次北京冬奧會獎牌榜上以一枚金牌，六枚銀牌，兩枚銅牌的成績位列金牌榜第13，總排名第11。其中第一枚銅牌來自去年世錦賽的冠軍，30歲的尼斯選手馬蒂厄·費弗爾。馬蒂厄·費弗爾的這枚銅牌來得很驚險。由於延慶從夜間開始出現強降雪天氣，比賽不得不推遲一個多小時進行。惡劣的天氣下，面對“不可戰勝”的瑞士選手馬爾科·奧德馬特，和斯洛文尼亞選手紮恩·克拉涅茨意料之外的精彩表現，馬蒂厄·費弗爾馬爾科·奧德馬特完賽後表示自己“大概是做不到了”。然而奧地利選手斯蒂凡·布列恩斯坦在最後一刻摔倒，這給法國登上領獎台敞開了大門，馬蒂厄·費弗爾也為自己斬獲了第一枚奧運會獎牌。

同一天舉行的男子越野滑雪4x10公里接力賽當中，理查·如福，雨果·拉帕魯思，克萊蒙·帕里斯和毛利斯·馬尼飛卡以1:56:07.1的成績再為法國獲得一枚銅牌。俄羅斯隊強勢奪冠，挪威隊獲亞軍。自2014年以來法國隊似乎就一直和銅牌有緣，本次毛利斯·馬尼飛卡在最後階段努力與挪威隊的約翰斯-克萊伯角逐，但最終沒能衝刺到銀牌。