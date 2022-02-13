法國綠黨總統候選人罕見炮轟其他競選者巴結普京

法國綠黨總統候選人雅多Yannick Jadot周日罕見譴責法國一些總統候選人對莫斯科的 "巴結"，呼籲共和黨LR候選人佩克雷斯Valerie Pecresse "澄清她與她的支持者之一前總理菲永Francois Fillon的關係"，菲永目前是俄羅斯石油化工巨頭Sibur的董事會成員，而該公司由普京的盟友控制。佩克雷斯今天在巴黎舉行第一次競選集會。

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據法新社今天巴黎報道稱，法國綠黨總統候選人雅多今天批評說，"這很悲劇，一個法國的前總理與眾多獨裁者居然有如此多的巴結，左右逢源和利益追逐。"雅多在J電台的指責，劍指弗朗索瓦-菲永，菲永現在是由普京的親密夥伴列昂尼德-米赫松控制的西布爾公司以及該行業的另一家俄羅斯公司Zaroubejneft 的董事會成員。

雅多說，"我沒有聽到一句關於瓦萊麗-佩克雷斯譴責菲永和其他法國政治領導人對俄羅斯總統弗拉基米爾-普京的巴結、勾聯的話"，雅多並要求佩克雷斯 "澄清她與菲永的關係"。

雅多稱，佩克雷斯必須說："我與菲永，與普京及普京朋友的活動，脫離關係"，就像（德國總理）奧拉夫-肖爾茨必須宣布與前社民黨總理施羅德脫離關係一樣"。前德國總理、弗拉基米爾-普京的長期朋友施羅德，現在擔任俄羅斯石油公司的董事會主席，負責經營鋪建北溪2號天然氣輸歐管道。

法國綠黨候選人雅多還瞄準了他的其他競選總統競爭對手，質疑極右翼候選人埃里克-澤穆爾和瑪麗娜-勒龐都 "崇拜"普京，以及激進左翼候選人讓-呂克-梅朗雄 "也以一種非常不同的方式 "對普京崇拜，而同時，他們都喧鬧着要退出歐盟或削弱歐盟。

雅多批評說，"德國社會黨人在（北溪2號天然氣管道）問題上立場模糊，是因為施羅德在這個問題上一直充任俄羅斯人和俄羅斯利益的大使"。

雅多說，對他來說，有必要保證 "捍衛歐盟、民主國家和我們有責任保護的各國的價值觀，而不是像某些法國政客過於巴結俄羅斯的利益"。

法新社說，馬克龍試圖與德國就最近幾天加劇的烏克蘭緊張局勢進行調解，美國堅持認為俄羅斯有 "即將 "入侵烏克蘭的風險，而俄羅斯則否認，並指責美國在歇斯底里蠱惑人心。