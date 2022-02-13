法國總統大選一瞥：佩克雷斯，勒龐與澤穆爾加力撕鬥 馬克龍繼續隱身

法國總統大選競選爭鬥交織。但多位候選人都被觀察評論陷於鬥力窮盡。右派的共和黨候選人佩克雷斯今天下午在巴黎舉行第一次競選大會，試圖為競選機器加註燃料，評論警告，佩克雷斯此舉有可能對極右的瑪麗蓮勒龐造成重擊，拉扯勒龐已經緩慢上升的力量。而澤穆爾也可能不會佔先。

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評論稱眼下首先對勒龐有警訊。據法新社說，周日，隨着RN人物、參議員Stephane Ravier向Eric Zemmour表忠，對勒龐來說是一個沉重的打擊。在總統競選中，佩克雷斯Valerie Pécresse也在搖擺不定，她指望巴黎的第一次重要的競選大會來重新啟動競選機器。

據參議員Stephane Ravier今天在Europe1/CNews/LesEchos節目中說，勒龐不再領銜，而是由澤莫爾帶頭。他對勒龐"希望磨平立場稜角 "的做法表示遺憾。這位參議員還批評說，勒龐缺乏戰鬥精神，她不再有動力，她不再有鬥志。她不斷對競選綱領修修改改。

法國極右政黨RN代理主席喬丹-巴爾代拉淡化三名歐洲議會議員和幾名地區議員投靠他人的後果，他說更歡喜歡變心的人明確立場，他並說，換陣地人也許更喜歡更為激進的路線。這位代理主席說，然而，這條激進路線 "不可能贏得總統選舉"，鑒於民意調查，埃里克-澤穆爾沒有機會獲勝。

據法國外交國務秘書克萊門-博納（Clément Beaune）認為，法國右派與極右派的人員流動顯示意識形態立場混亂，陣營脆弱。就法國總統馬克龍至此沒有宣布是否競選連任，博納稱馬克龍全力以赴解決烏克蘭危機重大議題。

共和黨候選人佩克雷斯今天舉行她的第一次大規模競選集會，她一直說唯有她才能擊敗馬克龍。今天的集會會有6000人參加。法新社說，預計佩克雷斯將對澤穆爾的攻擊作出回應，澤穆爾周六在莫爾萬將她作為最喜歡攻擊的目標，澤穆爾甚至一次都沒有提及瑪麗娜-勒龐的名字。澤穆爾強調，佩克雷斯的 "中右翼"，“不會比馬克龍的中左翼更好。”

佩克雷斯今天對星期天日報說，“我就是那個要被槍斃的女人，所有的攻擊都集中到我身上：馬克龍的打擊，澤穆爾和瑪麗娜-勒龐的打擊。我是一個危險政治人物，因為我是唯一一個能夠打敗馬克龍的人。但我要對所有在我背後開槍的人說：我是一個征服者。”

法新社說，佩克雷斯這一競選大會後情況如何，在距離第一輪投票不到兩個月的時候，投票意向要仔細檢視。

共和黨正在呼籲團結。儘管之前壞消息不斷，特別是40年共和黨黨齡的埃里克-沃特(Eric Woerth)周三叛變，去投靠馬克龍，幾小時後，加萊市長納塔莎-布沙爾(Natacha Bouchart)也宣布離開共和黨。周四《費加羅報》透露了薩科齊在私下裡對佩克雷斯的嚴厲評論包括："佩克雷斯正像在向各個方向發展"，她 "對競選一無所知"，“像個透明人”，"沒有任何動力"。

法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄將在蒙彼利埃舉辦6000人競選大會。梅郎雄要大講特講他的 "充分就業計畫"，他希望抓住工人階級的選票，梅郎雄還將談論反馬克龍的 "自由 "車隊，以及反對疫苗接種證和價格上漲。

與此同時，社會黨總統候選人安妮-伊達爾戈仍在與災難性的民意調查作鬥爭，伊達爾戈競選周末遠征法國海外省。