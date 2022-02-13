馬里：普京愛咋說就咋說

本周早些時候，在與法國總統馬克龍就烏克蘭問題進行會晤後，俄羅斯總統普京在接受記者提問時，沒有否認在馬里存在俄羅斯僱傭軍。但同時普京否認俄羅斯國家與在馬里運營的私營保鏢安全公司之間有任何聯繫。普京的這些話似乎與馬里過渡當局的言論相矛盾，因為馬里現當局聲稱，俄羅斯軍事教官只是在國家與國家合作的框架內才參與馬里的行動。馬里當局至此沒有回答本台就此問題的詢問。

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據本台今天報道稱，就俄羅斯僱傭兵瓦格納計畫在馬里的存在，馬里當局稱："普京想怎麼說就怎麼說！" 馬里官方對普京就俄羅斯僱傭軍在馬里的存在發表講話後，仍未作出回應。近一周後，儘管RFI提出要求，馬里當局仍未對普京的言論做出反應。但這絲毫不影響馬里大部分民眾和某些被動員起來支持過渡政府政治人物，對現政府支持。

Abdel Kader Maïga是現任總理Choguel Maïga領導的M5-RFP戰略委員會的成員，他告訴RFI：“馬里別無選擇，只能去尋求幫助。即使是要與魔鬼在一起，我們也準備好達成協議以獲得和平。無論他們是僱傭兵，還是瓦格納，還是俄羅斯的罪犯，馬里都不在乎。普京想說什麼他就說什麼。普京甚至可以確認這裡有僱傭兵，這不是我們的問題。我們的問題是馬里的和平，世界應該放過我們，因為他們都在那裡呆了7年。我們都快死了，他們還敢來跟我們談瓦格納，談僱傭兵，談這個談那個......。”

就RFI提問：在普京的講話之後，你是否期望過渡當局作出任何具體澄清？

據Abdel Kader Maïga回答說，“馬里當局甚至不需要對此作出什麼回應。我們不屑於知道什麼真相。我們正在與幫助我們的人合作，無論他們是俄羅斯國家僱傭兵，還是俄羅斯國家的罪犯，這都不是我們的問題。我甚至不希望馬里對此作出反應，因為這對我們來說，根本就不是一個什麼事情。”

在法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京就烏克蘭危機進行了長達5個小時的會談後，馬克龍與普京聯合舉行新聞發布會。就俄羅斯僱傭兵在馬里提問，普京多次重複俄羅斯國家與俄羅斯人僱傭兵在馬里沒有任何關係。

法國總統府公告證實馬克龍與普京會談中涉及此一議題。