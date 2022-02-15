法國前總理拉法蘭回懟法共總統候選人：從沒拿中國一毛錢工資

法國前總理讓-皮埃爾-拉法蘭今天星期二回敬法國共產黨總統候選人法比安-魯塞爾指責他 "拿中國錢替做親中的遊說工作 "。拉法蘭譴責魯塞爾誹謗。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，自2002-2005年擔任法國總理的拉法蘭（Jean-Pierre Raffarin），今天在法國新聞台Franceinfo上說：“魯塞爾Roussel對我進行了誹謗和詆毀。我從來沒有從中國當局或中國公司支領過任何薪水。”

拉法蘭說，“法國共和國的四位總統，雅克-希拉克、尼古拉-薩科齊、弗朗索瓦-奧朗德、埃馬紐埃爾-馬克龍，都曾以正式公文，委我以重任，特別代表法國公司企業在中國幫助拓展，這項任務是免費的，而且我的工作成果累累。”

拉法蘭在法國電台上說，他的成果不僅是 "經濟方面的"，但也是 "人道主義方面的"，拉法蘭解釋說，他 "經常干預，使一些法國公民擺脫他們在中國生活里遭遇到的種種困難"，拉法蘭特別舉例說，多虧了他，"一個在中國監獄裡的法國公司負責人" 獲得釋放。

拉法蘭說，"我在執行這些任務時自然會注重效果，這意味着我不能每天都在批評攻擊中國領導人，" 拉法蘭解釋並同時強調說， 但他要求中國 "嚴格尊重法國外交"。

法新社說，法國共產黨總統候選人魯塞爾稍早批評說，"我知道像讓-皮埃爾-拉法蘭這樣的人，他們會支領工資來做親中國的遊說工作。"魯塞爾幾天前也是在法國新聞台Franceinfo上發表上述批評。

據拉法蘭說，“我不認識的魯塞爾，但我要對魯塞爾說，並不是因為我對古老的中國文明有某種敬意就成了一個共產黨，我對此保證：我仍然是一個正直的人，我為我捍衛法國的榮譽感到自豪。”