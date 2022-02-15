法國非洲外交重大變動：繼續反恐但出走馬里

法國面臨正式宣告非洲外交，尤其是在薩赫勒地區反恐政策與戰略重大改變時刻。此前昨天晚上法國外長勒德里昂在法國電視已作預告。法國總統馬克龍邀集尼日爾總統穆罕默德-巴祖姆、乍得昨天穆罕默德-伊德里斯-代比和毛里塔尼亞總統穆罕默德-奧爾德-加祖阿尼前來巴黎愛麗舍宮舉行專門會議，歐盟理事會主席以及歐盟外交高級代表均也出席討論。屆時法國將宣布在薩赫勒繼續反恐戰略，但不再有馬里參與。馬里軍政權與俄羅斯僱傭軍使得法國與歐盟在馬里薩赫勒反恐計畫失去條件。

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據法國外長勒德里昂說，法國將繼續在薩赫勒地區打擊恐怖主義，但不在馬里。勒德里昂指出，"法國總統希望我們進行重組。但我們不會離開非洲薩赫勒。" 勒德里昂說，馬里不再滿足我們能夠採取行動反恐的條件。但我們將繼續與薩赫勒地區的其他國家一起打擊恐怖主義，這些國家非常願意與法國共同反恐。

在巴黎看來，法國維持其在馬里的軍事行動的條件已不復存在。軍政府繼續執政和瓦格納的俄羅斯多達1000人的僱傭軍，越過所立紅線。法國外交部長承認，此一狀況下，法國與歐盟其他反恐合作行動將遭遇障礙。勒德里昂稱，儘管有一紙文件，但法國離開馬里，合作嘎然終止。

馬里的危機正在給法國帶來平衡的困難。經過法國方面長期的外交努力，現在有十幾個歐洲國家被動員參與 "塔庫巴特遣部隊 "中，這是一個由特種部隊組成的小組，將接替Barkhane計畫。因此，法國從馬里出走，也連帶撤走"塔庫巴特遣部隊 "計畫。

一位接近愛麗舍宮的消息人士說，非洲地區多個夥伴國希望繼續這一反恐機制與計畫，但問題是在哪裡為主要營地呢？自2020年11月以來，尼日爾一直是Barkhane計畫及薩赫勒反恐合作國家的前沿指揮所所在國，但該國目前對這一計畫並不十分熱心。而迄今為止，毛里塔尼亞對馬里局勢一直小心保持某種中立。

至於布基納法索，自1月24日的政變以來，仍有很大的不確定性。儘管法國總參謀部最近幾周一直在多次呼籲布基納法索支持，而且布基納法索的軍隊取得軍事上的成功，該軍隊獲得Barkhane計畫力挺，但政變後掌權的軍政府暫時還沒有表態。當然，最近晉陞為總統的達米巴中校並沒有被邀請參加明天馬克龍與薩赫勒地區三位總統的會議。

星期三晚上，薩赫勒五國集團成員國尼日爾、毛里塔尼亞和乍得的領導人將應邀在愛麗舍宮共進晚餐。非洲聯盟和西非經共體的領導人，以及歐洲理事會主席和歐洲外交部長也將出席。

法國官方稱，這次會議是法國與合作夥就如何開展反恐工作重要的對話機會，並調整法國以及歐盟在薩赫勒地區的反恐機制"

報道稱，這次會議將是本周四和周五在布魯塞爾舉行的歐洲-非洲峰會的前奏，歐非峰會期間必然將討論打擊恐怖主義的問題。

就合作而言，法國是否正朝着加強與鄰國的夥伴關係方向發展？法國武裝部隊參謀長布爾哈德將軍今天上午在推特上說，他與布基納法索的同行大衛-卡布雷上校進行了電話交談。他重申法國願意幫助布基納法索應對恐怖主義威脅，此前三天，法國宣布在布基納法索東南部開展聯合行動，打擊被控上個星期在貝寧實施襲擊的聖戰分子。