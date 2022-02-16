法今寬鬆防疫限制 重開夜店咖啡吧台 雖新增感染為142,253例

法國迪斯科夜總會從新冠疫情爆發之初就被勒令關閉

法國政府宣布今天(16日)開始寬鬆新冠病毒防疫限制：迪斯科夜總會可重新開門，消費者再度可以在咖啡館酒吧台站着喝咖啡等的措施。雖然法國衛生單位之前發布的24小時新冠病毒新增感染為142,253病例，但衛生仍宣稱：法國新冠疫情繼續消退當中。

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法國政府決定放寬新冠防疫限制措施，法國的迪斯科夜總會自2021年12月10日爆發新一波疫情後，當局一聲令下，關閉了數周。今天（周三）開始，又可以重新開門營業。

政府寬鬆限制的項目如文藝活動等的夜生活活動，還包括了：咖啡館酒吧台，顧客可站着喝咖啡，公共交通上可以吃東西。

從本周二夜間開始，夜總會已可重新開門營業，不受限制地歡迎民眾，但夜店入口處仍要出示、檢查疫苗通行證。

今起，法國民眾可以重新去參加音樂會；法國政府1月3日宣布停止音樂會活動。

寬鬆限制後，各種體育比賽場所、電影院及公共交通工具上，重新可以吃東西，喝飲料。

2月28日起，酒吧餐廳博物館電影院，只檢查疫苗通行證，不強制民眾戴口罩。但公共交通上仍然必須戴口罩，

根據法國公共衛生部的消息，法國新冠疫情繼續消退當中，24小時內已有死亡304人，住院患者31091人，而周一（14日）數據為 31,532 名住院患者。自周一以來，已有 2454 名患者接受了治療。 3,235名患者接受重症監護，其中包括前一天以來的291名。另外，發現新增感染為142,253案例。