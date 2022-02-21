烏克蘭危機：美原則接受法國峰會提議 俄確認外長級別會談繼續

法國總統府周一宣布美國總統拜登與俄羅斯總統普京接受法國總統馬克龍美俄舉行峰會提議後，俄羅斯外交部表示確定外長級別會談，但談及峰會為時過早。美國強調前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。

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就在烏克蘭危機持續緊張升級之際，法國總統府周一宣布美國總統拜登與俄羅斯總統普京接受法國總統馬克龍美俄雙方舉行峰會提議。拜登總統原則上同意與普京舉行峰會，美國強調前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。

法國總統府對美俄雙方接受舉行峰會提議表示歡迎，並指出會談隨後將擴大到烏克蘭危機所有利益相關者，同時也強調只有不入侵烏克蘭才能舉行峰會。

法國總統馬克龍此前分別與俄羅斯總統普京和美國總統拜登通話，提出舉行歐洲安全和戰略穩定峰會建議。

法國外長勒德里昂與俄羅斯外長拉夫羅夫周一會晤。歐安組織今天舉行討論烏克蘭問題特別會議。

本周四美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤制定美俄雙方峰會具體內容。

美國外交部發言人莎琪在一份聲明中表示，正如總統拜登一再表明，我們致力於在入侵開始前進行外交。如果俄羅斯選擇戰爭，我們也會迅速應對。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示就必須在部長級繼續對話達成一致，但是談及峰會為時過早。

烏克蘭總統澤連斯基周日呼籲頓巴斯克地區立即停火，啟動和平進程，召開烏克蘭問題三方小組聯絡會議。

俄羅斯有超過15萬大軍近期在烏克蘭邊境集結，隨後與白俄羅斯延長已經開始的聯合軍事演習。

烏克蘭東部出現交火。俄羅斯和烏克蘭上周日繼續相互指責對方應該烏東惡化局勢負責。