普京翻臉承認烏東2省獨立 法國總統大選要找攻擊馬克龍失敗軟肋

在距離法國總統選舉不到50天的時候，現任總統馬克龍加大旨在避免烏克蘭戰爭的努力，雖然加強了馬克龍的國際地位，但莫斯科周一稍晚宣布的干預烏克蘭措施聽起來就是馬克龍的一個外交挫折，馬克龍的反對者現在試圖在選舉前利用這一外交挫折來抨擊馬克龍。

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儘管馬克龍在烏克蘭危機上一直非常積極，但現在馬克龍在總統選舉中被批評了。

法新社今天說，在遠離競選集會講壇和電視演播室接受採訪的地方，法國總統最近幾天可是花了好多個小時與國際危機的主要參與者進行電話談判。

問題是現在有了事與願違截然不同的結果。周一巴黎時間凌晨2點，在普京的倡議下，各方甚至宣布了普京-拜登峰會的原則性協議，這讓人們感到相對樂觀。但不到十幾個小時之後，俄羅斯總統翻臉採取行動，在烏克蘭東部的分離主義領土上部署了俄羅斯部隊，普京承認烏克蘭東部兩國自行宣布獨立的省份的獨立地位。

對法國高層來說，沒有比這個冷水更冷的潑冷水了。法國立即譴責普京 "不尊重 "許諾給馬克龍的諾言。

近一個月來，愛麗舍宮打破慣例，通過組織外交顧問的詳細報告，邀請200多名法國和外國記者參加，實時溝通總統的外交斡旋交流情況。據馬克龍的隨行人員在烏克蘭局勢突變前最後一次稱讚總統說，馬克龍 "有很大的正能量。他不只是一個調解人，而是一個真正的締造促進者"，他對談判提出倡議和參數。

馬克龍願意顯示他的自願精神。但馬克龍只是說："這是我的職責所在。"他還說，“我的職責就是要把我的工作做得更好。”馬克龍的攝影師公布了一系列馬克龍困在辦公室的照片，3天沒刮鬍子，雙頰凹陷。就此類照片，極右的瑪麗蓮勒龐在RTL電台上譏笑說，“我見過馬克龍沒有刮鬍子的照片，雙手支撐着他的頭，這確實一切都很藝術，但拿這些做宣傳是不嚴肅的。”瑪麗蓮勒龐甚至諷刺道：“我們甚至懷疑他在這一序列中是否真的是共和國的總統，亦或他是否在尋求諾貝爾和平獎。” 瑪麗蓮勒龐指責法國總統根本就是為了選舉的目的而作烏克蘭危機外交賣力。

法新社說，距離4月10日第一輪總統選舉還有不到50天的時間，馬克龍繼續是所有民調中的狀元，但馬克龍卻仍然沒有宣布自己是連任的候選人。

據同一消息來源稱，馬克龍還已以調解人參與了黎巴嫩、利比亞、亞美尼亞和阿塞拜疆之間的衝突斡旋，還有伊朗問題以及薩赫勒問題。這些外交努力往往沒有立馬的成果，據消息說，馬克龍應該在下星期宣布競選。屆時，馬克龍在大選投票前只有四十天或更少的時間應戰。

面對這種前所未有的競選局面，馬克龍反對派正在尋找合適的攻擊角度攻擊馬克龍，諸如樣觀差勁，太幼稚之類的批評。

法國激進左派候法蘭西不屈服黨選人讓-呂克-梅朗雄今天周二在Facebook上抨擊了馬克龍外交忙活卻又毫無所獲。梅郎雄說，希望馬克龍能做得更好是白費心思的。他還評論說："馬克龍只能是做得更糟。"梅郎雄還敦促總理讓-卡斯特斯 "在未來幾小時內 "必須在國民議會面前做出解釋。

保守派右翼共和黨候選人瓦萊麗-佩克雷澤在法國國內廣播電台嘲笑馬克龍是 "孤獨囈語 "和 "獃滯"。

多數的執政黨負責人斯坦尼斯拉斯-蓋里尼（Stanislas Guerini）對這些個批評不以為然，他稱讚總統 "直到最後一刻還在努力冒所有風險以避免烏克蘭危機武裝衝突"。

法新社說，在政治傳播學專家Philippe Moreau-Chevrolet看來，俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢是可以轉為法國國內大選對馬克龍有幫助的影響與意義的。他認為，大選中任何尖銳的國際危機局勢都會使馬克龍處於媒體關注和辯論的中心地位，這就使得他的反對派不存在了，不管他們是誰。

據該專家繼續說，這裡面政治風險不是很高，因為國際危機無論發生什麼，總統馬克龍都會因為他儘力了，也努力過而 "被記功擺好"。他還說："即使馬克龍在俄羅斯前線失敗了，他也是在領導着歐洲作努力，而且這可是在默克爾的監護或協作都不在的情況下的獨當一面。"