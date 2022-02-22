法蘭西第五共和國之戴高樂

這裡是法國國際廣播電台法蘭西第五共和國專題系列之二。在上期節目里，我們簡要介紹了第五部法國憲法，即1958年憲法誕生的背景和原因，以及其在強化總統職能方面與前一部憲法的區別。在本次節目當中，我們將介紹法蘭西第五共和國第一位總統，夏爾·戴高樂。

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戴高樂辭世後巴黎民眾在報刊亭購買相關報紙。 © AP供圖

現在的法國屬於法蘭西第五共和國，因為實行的是法國人民在其歷史上編寫和認可的第五部法國憲法。在1789年法國大革命和法國國王路易十六被處決之後，第一個共和國於1792年成立。第二共和國是在1848年到1852期間，第三共和國是在1870年到1940年之間，第四共和國是在1946年到1958年之間。從1958年到現在，我們仍然生活在法國第五部憲法之下，因此現在的法國，是法蘭西第五共和國。

法蘭西第五共和國憲法於1958年10月4日頒布之後，第四共和國的最後一任總統勒內·科蒂直到1959年初繼續擔任第五共和國的總統。但按照慣例，他並不被視為這個新政權的第一任總統。勒內·科蒂的繼任者是第四共和國議會的最後一任主席戴高樂。1958年戴高樂獲得議會全權，在政權過渡期，履行實際總統的職能。

夏爾-戴高樂在1959年1月8日到1969年4月28日之間任法國總統。他是法蘭西第五共和國第一位民選總統，非直選支持率為78.51%。連任的那一次，是第五共和國第一次公民直選，他以55.20%的支持率擊敗對手密特朗。歷經1968年五月風暴，1969年，在改革方案全民公投失敗後，戴高樂選擇辭職。

戴高樂生於北部里爾，79歲時在東部科隆貝雙教堂村辭世，執掌法國十年。儘管他所處的時代已快接近法國“光輝三十年”的尾聲，執政末期在動蕩的社會運動中個人形象備受爭議，但他給法國留下了不可磨滅的印記與遺產。戴高樂支持泛歐主義外交政策，減少美國對歐洲的影響，一度帶領法國退出北約軍事組織，對英國持懷疑態度，反對英國加入歐共體，同意中華人民共和國為中國的代表，並使得法國與中華人民共和國建交。在戴高樂的促進下，法國國家對科研與工業進行現代化，使法國在當今世界的航空航天領域走在前列。如果沒有當年的“快帆”，“寶石”，“鑽石”等空天計畫，就不會有今天的空客，阿利安娜集團，歐洲空間局。在戴高樂時期，法國還大力發展核能，通過阿海琺公司，掌控全境的核能產業。在信息技術領域，法國國家信息與自動化研究所在戴高樂時期的成立，使法國成為唯一保全純歐洲信息技術建造集團的歐洲國家，至今仍以歐洲第一的地位，引領着超級計算機的生產。他的身後爭議不斷，但他仍以各種方式繼續與法國共存着。法國最大的機場和第一艘核動力航母以他的名字命名，眾多城市都有以他名字命名的街道或者廣場，在17年前的一場法國公共電視台評選活動里，他被選為有史以來最偉大的法國人。當然，還有他力推的法國第五部憲法，時至如今已有64年，仍然屹立不倒。