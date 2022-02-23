印度外長：印度認為法國是印太地區的常駐大國

印度外交部長蘇傑生(S. Jaishankar) 2月22日在巴黎出席智庫活動時就印法兩國關係表示：“在過去的兩年裡，儘管受到新冠疫情的制約，我們仍然保持了緊張而廣泛的雙邊接觸。”他指出，在涉及印度國家利益的兩個領域：國防和安全領域以及應對工業部門的轉型，印度期待着法國成為一個重要的合作夥伴。

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蘇傑生此前到訪巴黎參加由擔任歐盟輪值主席國的法國主辦的“印太地區部長級論壇”首次會議。他並於周二參加了由法國國際關係研究所（IFRI）舉辦的，有關印法關係和區域及國際熱點話題的論壇活動。蘇傑生在講話中表示：“隨着印度和法國尋求深化夥伴關係並為兩國關係設定更高的目標，包括在印太地區，顯然需要加強兩國戰略界之間以及與戰略界的對話。我很高興法國國際發展署正在印度發展機構夥伴關係。”

蘇傑生補充說：“我也很高興分享我對印度如何看待法國的想法。我是在與（法國）外交部長勒德里昂、國防部長帕利以及我來到這裡的印太地區部長級論壇舉行雙邊會晤之後這樣做的，這一點特別合適。這些場合抓住了戰略重點，為我認為印度和法國之間真正獨特的夥伴關係提供了一個令人信服的框架。”

就印度如何看待法國的問題，蘇傑生回答說：“簡而言之，我想說，作為一個具有全球視野和獨立思維的大國。法國是多極化和再平衡的核心。同樣重要的是，法國對印度的關切和優先事項有極積極的反應。他作為一個值得信賴的夥伴有着悠久的歷史。而且，在我們共同應對當代和新出現的挑戰時，法國正變得更加重要。我們現在已經進入一個動蕩的時代，這使得這種夥伴關係在國際關係中更加突出。”

蘇傑生說：“今天的世界正處於多重危機之中，包括歐洲的危機。它是在深刻的地緣政治、地緣經濟和技術變化的背景下發生的。新冠疫情的廣泛破壞使這些趨勢更加尖銳，甚至可能加速。綜合來看，這些發展對國際秩序產生了新的挑戰。我們不再擁有熟悉的舒適環境。”

蘇傑生指出：“作為回應，所有國家都在重新評估優先事項、戰略、關係，甚至戰略地理。我們每天都在爭分奪秒，以適應環境的快速變化。通常情況下，長期存在的假設必須被重新審視。在這個不確定性越來越大的時代，各國政府都在尋找可靠和有彈性的合作夥伴。那些擁有共同價值觀和共同願景的人顯然更符合要求。法國和印度的情況當然就是如此。”

蘇傑生在演講中提到：“由於各種原因，印度將法國視為一個全球大國。很明顯，其中一個原因是在聯合國安理會的常任理事國席位。但除此之外，法國在世界的各個角落都有足跡和影響，並在關鍵的全球問題上有影響力。值得注意的是，儘管是一個聯盟的成員，法國在表達自己的立場時從不猶豫。而且，他在這樣做的時候，將理解和現實主義理想地結合起來。這種缺乏教條主義的做法有助於與印度這樣的崛起大國建立強有力的夥伴關係。例如，當涉及到在全球核秩序中容納印度這樣的複雜問題時，我們看到了這一點。”

就驅動印法關係發展的當代因素，蘇傑生說：“一個是印太地區的未來，全球機遇和挑戰的重心越來越多地在這裡。那裡的發展和隨後的區域秩序將直接影響到整個世界，包括歐洲這裡。這關係到一個基於規則的秩序的可信度和國際體系的效力。印度處於該地區的戰略中心；法國代表着它的兩個書端，擁有廣闊的專屬經濟區。印度認為法國是印太地區的常駐大國，對該地區的和平與穩定至關重要，也是印度的首要合作夥伴。”

蘇傑生說：“我們都尋求一個自由、開放和包容的地區。而且，我們都有多種相互聯繫的夥伴關係，有一個積極的議程，以應對該地區的挑戰並促進穩定和安全。我們的夥伴關係有多重目標。它旨在確保我們能夠維護我們的利益，包括海上通道的安全、航行自由和保護海洋公域。我們還共同合作，並與在該地區有利益關係的其他國家合作，以維護國際法，支持基於規則的區域架構的有機發展。我們的合作還打算為該地區的國家創造更好的選擇，使他們能夠做出主權和自由的選擇。他們既不應該受制於人，也不應該陷入二元對立的權力競爭中。”

蘇傑生還談到：“法國一直是我們通往歐盟的重要橋樑。今天的一個關鍵期望是法國支持啟動印度和歐盟之間關於貿易和投資的談判。歐盟和印度之間的信任走廊將提高雙方的經濟機會，並為我們在一個具有復原力和有保障的供應鏈中的共同利益服務。”他補充說：“在印度國家利益的兩個領域，我們期待着法國成為一個重要的合作夥伴。一個是在國防和安全領域。我們認為法國是一個值得信賴的合作者，以應對從海底到太空、從網絡到海洋的安全挑戰。”

蘇傑生說：“另一個領域是我們工業部門的轉型。與法國一樣，印度也看到其工業基礎受到侵蝕，與法國一樣，我們決心恢復工業基礎，特別是強調未來的工業。印度經濟正經歷着強勁的反彈，增長率為9.2%。伴隨着基礎設施的快速擴張，商業環境的持續改革和13個部門的有吸引力的生產聯繫激勵措施。我們關係中的政治安慰和信任增加了印度對法國企業的吸引力。”

蘇傑生在稍後的問答期間還就諸如澳英美三邊安全協議（AUKUS）、美日印澳四方安全對話（Quad）、緬甸和阿富汗局勢當多個區域性議題發表了看法。當談及中印自邊境對峙時，蘇傑生表示：“我們絕對清楚，我們不會同意對現狀的任何改變，不會同意任何一方單方面改變拉實際控制線（LAC）的企圖。”中印雙方已經舉行了13輪軍長級會談，作為這些會談的結果，雙方在脫離摩擦點上取得了重大進展，蘇傑生說，“有一些摩擦點仍有待解決。”他指出，脫離接觸是目標，然後是局勢降級。

就印度如何看待澳英美三邊安全協議問題，蘇傑生說：“老實說，對於非（該協議的）參與者來說，這是一個很難的問題。對我們來說，重要的是民主國家，有共同價值的國家，我們希望看到合作精神和工作能力。我們重視與法澳美三國的關係。”