台山EPR機組停運至今令法國民間團體追問安全隱患

廣東台山核電站一號機組因一迴路放射水平增高而於去年7月宣布停機檢修後，至今尚未恢復運行。該事件引發法國民間團體對法國準備上馬的首台先進壓水堆核電機組是否符合安全條件的質疑。民間獨立機構法國核輻射獨立研究與信息委員會（CRIIRAD）23日再發公報，希望法國電力集團EDF就台山核電站停機檢修事件暴露出的安全隱患做出說明。

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這家關注核安全議題的民間機構之所以如此警惕，一是因為台山核電機組的前車之鑒，二是法國政府近期宣布重新推動核電開發，境內佛拉蒙維爾核電站的組建工程正在推進。

要知道，與法國電力集團合作的廣東台山核電站的兩個機組是全球目前首個使用這種歐洲先進壓水堆技術的嘗試。但這兩個機組2018年和2019年先後上馬之後，運行並不十分順利。去年6月，1號機組運行過程中，反應堆一迴路冷卻劑放射性監測水平增高，雖然中方認為仍在允許穩定運行範圍之內，但最終還是在7月底宣布停運檢修，直到今天。這令一些團體對被看作是第三代核電站的EPR機組現階段安全係數產生懷疑。

去年底有吹哨人向關注核安全議題的獨立機構法國核輻射獨立研究與信息委員會（CRIIRAD）透露，台山核電機組燃料棒破損程度遠超出此前通報的情況，而導致燃料棒嚴重破損的原因很可能是反應堆鍋爐的不正常過渡震蕩，這可能與初始設計有關。

該委員會認為台山經驗提醒關注在建設中的法國佛拉蒙維爾核電站以及芬蘭奧爾洛基托核電廠可能面對的問題。而法國法國核能安全署（ASN）並未正面回答該組織提出的問題，沒有解釋台山放射性水平增高的原因，也不掌握是否有泄露的資訊，但保證只要法國電力集團不提交台山運行經驗的技術報告，就不會批准啟動佛拉蒙維爾核電站。

但是，法國電力集團今年1月11日的新聞公報沒有提供任何關於鍋爐是否有非正常震動，並引發燃料棒破損的資訊。為減少燃料棒破損，法國電力集團表示將使用加強版的固定燃料棒機制，但這就意味着不會使用去年10月就已經運送到當地的燃料棒。這當然是一筆數目不菲的經濟損失。

核輻射獨立研究與信息委員會也同時指出，EPR核電機組的安全蓋製作不符合安全標準。但目前，法國電力集團並沒有計畫在安裝符合標準的安全蓋之後，才啟動佛拉蒙維爾核電站。

法國總統馬克龍2月初宣布擴建核電站計畫。但法國佛拉蒙維爾EPR機組建工程一再拖延，比原計畫晚了十年。