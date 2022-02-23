法蘭西第五共和國之蓬皮杜

歡迎來到法蘭西第五共和國系列專題之三，今天我們的主題是第五共和國第二位總統：喬治-蓬皮杜。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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喬治-蓬皮杜訪華期間與周恩來合照。 © AP供圖

喬治-蓬皮杜本職為大學教授，33歲在戴高樂身邊開始了自己的政治生涯，在1962年4月14日至1968年7月10日之間在戴高樂任命下成為總理，歷經四屆政府。戴高樂辭職後，蓬皮杜宣布參加提前舉行的大選並勝選，1969年6月20日至1974年4月2日任法國總統，有過兩位總理。他繼續奉行戴高樂主義政策，62歲時因華氏巨球蛋白血症死於任上。他是法蘭西第五共和國截至目前唯一一位死於任上的總統，也是法國歷史上截至目前第四位死於任上的總統。

蓬皮杜任總統期間，法國繼續大舉投資汽車業，農業，食品業，鋼鐵冶金業，通訊，核能與航空航天等領域，見證了巴黎環城公路，戴高樂機場，農產品原產地商標，法國大型工業集團，高鐵，法蘭西島大區快鐵，現行最低工資制度與法國環境部等的誕生。外交方面，蓬皮杜繼續戴高樂時期的路線，強調法國獨立，但打破法國外交孤立，緩和了與英美的關係，同意英國加入歐共體，開創了歐洲國家間彙率聯合浮動機制，繼續推進歐洲一體化建設。蓬皮杜也是第一位到訪中國的法蘭西第五共和國總統。1973年9月11日至14日，在法國正式承認中華人民共和國9年之後，法國總統首次對中華人民共和國進行正式訪問，呼籲“為了世界和平，共築團結”。同時他與勃烈日涅夫領導下的蘇聯關係也頗為緊密，蘇聯之行也是他生前最後一次出國訪問。

蓬皮杜還對當代藝術非常重視。1977年，他宣布建造巴黎藝術與文化中心，這一文化藝術中心以他的名字命名，是當今大名赫赫的喬治-蓬皮杜文化藝術中心。

在法國和其他一些國家，一些街道，廣場，醫院和學校都以喬治-蓬皮杜的名字命名。在他去世35年後，2009年，一項民調顯示，74%的法國人對他作為共和國總統的工作給予好評，雖然低於戴高樂，但仍高於第五共和國的當時所有其他的總統。