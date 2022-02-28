法蘭西第五共和國之德斯坦

法蘭西第五共和國

出身工程師學院，國家行政學院，職業生涯初始時期從事財政督察的瓦萊里·吉斯卡爾·德斯坦，是法蘭西第五共和國的第三位總統。他承襲蓬皮杜留下的法國，從1974年5月27日至1981年5月21日執政，接任者為弗朗索瓦·密特朗。德斯坦勝選時僅48歲，是法國自從1895年以來上任時最年輕的總統（直到馬克龍的勝選）。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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VGE et Chirac, 1974. © AP

這個時期，法國遭受兩次石油危機的衝擊，“光榮的三十年”基本進入尾聲，德斯坦需要抗擊高通脹率，破百萬人的失業大潮，和高物價。經濟方面，德斯坦冒着違逆民意造成的風險執行嚴苛經濟政策，減少開支，增加賦稅，限制工資上浮，減少不同階層賦稅後可支配收入差距，保持法國國內生產總值年增速，科技方面繼續大力發展高鐵，重振民用核工業，研發出萬維網之前最成功的線上服務之一Minitel。

社會層面，他倡導“自由先進社會觀”，在他任總統期間舉行多場重要社會類投票：降低成年最低年齡，把自願墮胎從刑事責罰中刪除，允許夫妻在自願基礎上離婚；文化方面，德斯坦時期法國湧現了奧賽博物館，畢加索博物館，阿拉伯世界研究所，維萊特廣場等，以及總統府愛麗舍宮的首次遺產開放日。

外交方面，德斯坦在冷戰期間尋求多極外交，緩和局勢，關注非洲，強化歐洲建設，力促希臘加入歐共體，與德國總理施密特一道促成了歐洲理事會的誕生，和歐洲貨幣體系與之後歐元的誕生。

德斯坦是七國集團雛形首場會晤的促成人，同時也與蘇聯保持良好對話，在大部分西方國家元首孤立蘇聯之際，他與勃列日涅夫在1980年的華沙會面。

德斯坦的政策總體來看是中右派，而其移民政策則隨着時間的推移逐漸保守化：法國在德斯坦任總統期間逐漸結束了寬鬆的吸引經濟移民的政策，改為加強入境控制與逗留時常，引導移民回國。當時的法國失業率一度高企，政府曾一度下達嚴苛的外國人親屬探親政策。

1981年5月，在第二輪投票中，德斯坦敗給密特朗。此後他依舊活躍在法國政壇和文壇，繼續出版文學作品，後被選入法蘭西公學院。德斯坦也在歐洲政壇繼續深耕，力促歐洲憲法條約的起草，被尊為“歐盟之父”。這個“歐羅巴合眾國”之夢卻因法國和荷蘭公投結果不理想而未能實現。歐洲憲法條約就此擱置，直到2007年裡斯本條約的出現。

2020年底，德斯坦因肺部感染，距離95歲生日兩個月時辭世。後世評價中，通常認為他“有深刻的信仰，有能力，誠實，並不與民眾親近，卻是一個好總統”。