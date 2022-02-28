馬克龍長時間電話普京：停止炮擊烏克蘭平民

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國總統府今天報告稱，法國總統馬克龍今天同俄羅斯總統普京電話交談，主要就俄羅斯應停止炮擊烏克蘭民眾等議題長時間討論，根據法國總統府消息，普京許諾避免攻擊烏克蘭民眾。俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續近5天的時間裡，烏克蘭指控俄羅斯導彈與炮擊轟炸造成平民傷亡，尤其包括幼年兒童死傷。

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據法新社今天引述法國總統府愛麗舍宮消息說，法國總統馬克龍周一與俄羅斯總統普京交談了一個半小時，要求他停止對平民的打擊並確保烏克蘭的道路安全，俄羅斯總統就這些要點 "確認了他的承諾的意願"。

該消息說，法國總統還"在最近幾個小時里，還與烏克蘭總統澤連斯基多次進行電話交談。

消息稱法國要求的道路安全，聚焦國際人道援助與烏克蘭民眾逃離戰地的道路安全。

愛麗舍宮第一時間尚沒有提供更多的電話交談信息。

根據法國總統府最新的消息，在與普京的會談中，馬克龍 "重申了國際社會要求俄羅斯停止對烏克蘭的進攻，並重申了立即實施停火的必要性"。

俄羅斯軍隊發起進攻，入侵烏克蘭掀戰進入第五天。

就俄羅斯和烏克蘭代表團在烏克蘭-白俄羅斯邊境開始會談，馬克龍呼籲 "停止對平民和民眾居民區的所有打擊和攻擊，保護所有民用基礎設施，確保道路交通，特別是基輔以南的道路，這些要求與承諾必須得到遵守。

法國總統府稱：“普京確認他願意致力於承諾這三點。”

馬克龍還呼籲 "根據法國提交給聯合國安理會的決議案，必須尊重國際人道主義法律，保護平民，並提供援助"。

這是自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，馬克龍和普京的第二次電話交流。上周四，在布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會之前，馬克龍曾經與普京電話交談。

法新社引述愛麗舍宮公告說，在與烏克蘭總統澤連斯基先生的交流中，馬克龍 "再次對烏克蘭總統尋求和平的責任感表示讚賞。

烏克蘭與俄羅斯的談判正在進行，但同時烏克蘭也正受到俄羅斯的攻擊。