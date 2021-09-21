法外长龃龉中访美 要欧洲人深思盟友失信问题

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（法新社纽约联合国总部20日电） 澳洲宣布废止与法国签署的巨额潜舰交易，改与美英合作，法方震怒，舆论哗然。法国外交部长勒德里安今天呼吁欧洲人「深思」盟友之间的失信问题。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）正在美国纽约出席联合国大会，他在会外表示，「首要议题是盟友之间的失信」；他呼吁「欧洲人深思」。 澳洲上周证实毁弃2016年与法国签署的柴电潜舰交易，改与美英合组AUKUS战略联盟，并由美英两国提供核动力技术，协助澳洲建造核动力潜舰。

勒德里安指责美国背叛、批评澳洲在背后捅刀，这次赴美也未安排与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）单独会面。 勒德里安将于22日在一场针对伊朗问题的小组会谈中见到布林肯，主旨是挽救2015年的伊朗核子协议。勒德里安说：「我有机会在走廊上遇到他。」 勒德里安再度谴责美国总统拜登本月15日「蛮横地宣布」与英澳成立AUKUS联盟，让澳洲与法国的潜舰交易化为泡影。 勒德里安说，法美盟友关系意味着「透明」、「解释」、「互相沟通」，「如今这一切都需要澄清」。

他也批评美方对中国「极具对抗性的态度」，还说他很遗憾欧洲被「排除」在美国的亚太战略之外。

© 2021 AFP