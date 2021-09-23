法外长：美法度过外交危机 需要时间和行动

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（法新社纽约联合国总部23日电） 法国因为一项钜额潜舰协议告吹，与美国陷入外交危机。法国外交部长勒德里安今天告诉美国国务卿布林肯，步出这场危机「需要时间和行动」。

澳洲取消与法国的400亿美元潜舰合约，转而与美英合作打造核动力潜舰舰队后，法国愤而召回驻美国及驻澳洲大使。勒德里安（Jean-Yves Le Drian）还曾形容澳洲的决定无异于「在背后捅刀」。

勒德里安今天与布林肯（Antony Blinken）在纽约联合国大会（UN General Assembly）场边举行闭门会议，地点位于法国驻联合国代表团办公室，时长约一个钟头。

根据法国外交部发布的会后声明，勒德里安告诉布林肯，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天与美国总统拜登（Joe Biden）通电话，是双方修复关系的「第一步」。

勒德里安本周稍早一直拒绝松口他会跟布林肯直接对谈。

但拜登与马克宏通话后，两名领袖宣示将「深度磋商以确保互信」，并将于10月底在欧洲会面。联合声明也提到，马克宏将下令法国大使于下周重返华府岗位。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者，对谈气氛「友好」，且拜登充满希望这能为两国回归正常迈进一步。

法国外交部发布的新闻稿则称，勒德里安「同意（与布林肯）维持紧密联系」以「重拾信任」，但未提供进一步细节。

© 2021 AFP