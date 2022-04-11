法大选首轮得票率出炉 马克宏27.85%、雷朋23.15%

（法新社巴黎11日电） 法国总统大选首轮投票得票率出炉，现任总统马克宏赢得27.85%居第一，第二名为极右派老将玛琳．雷朋，她拿下23.15%。排第三的梅兰雄虽遭淘汰，但他的选民可能攸关决选结果。

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法国内政部今天公布第一轮投票最终结果，马克宏（Emmanuel Macron）和雷朋（Marine Le Pen）两人进入决选，极左派梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）以21.95%排名第三，尽管遭到淘汰，但其得票率仍高于许多民调预测。分析人士称，支持他的选民将是决定马克宏和雷朋在第二轮胜负的关键。

其他9位候选人，只有一位得票超过5%，极右派媒体名嘴泽穆尔（Eric Zemmour）获得7.07%选票，他已呼吁他的选民支持雷朋。

接下来是保守派共和党人波克瑞斯（Valerie Pecresse），得票率4.78%，低于竞选支出大部分可由国家报销的5%门槛。她今天紧急呼吁支持者捐款，以确保其政党能够生存，还宣称她个人已累积500万欧元（约新台币1亿5800万元）竞选债务。

绿党候选人贾多（Yannick Jadot）得票率4.63%，其他候选人分别获得0.56%至3.13%不等的选票。

投票率达到73.69%，弃权率则为26.31%，较2017年选举第一轮投票弃权率22.2%上升了4个百分点，那次选举进入决选的也是马克宏和雷朋。

© 2022 AFP