法天主教会人员性侵儿童丑闻遭披露 高阶主教下跪忏悔

（法新社法国露德6日电） 调查委员会上月披露，数十年来多达21.6万未成年人遭法国天主教神职人员性侵。主教团5日首度承认教会应为此负责，主教团高阶成员6日前往圣地参加纪念仪式，并下跪忏悔。

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在全球天主教徒圣地露德圣母堂（Catholic Shrine of Lourdes），约120位大主教、主教和信徒齐聚一堂，参加哭泣儿童雕塑照片揭幕仪式。在受害者要求下，与会神职人员皆未穿着仪式服装。

法新社报导，这张雕塑照片是由一名受害者亲自拍摄。现场还设立一面照片墙，时刻提醒教会切勿忘记这些受害者。

仪式前一日，法国主教团在年度会议上正式承认，教会应就儿童性侵案负起「机构责任」。

法国主教团会议主席穆兰-博福尔（Eric de Moulins-Beaufort）也坦承，教会过去对儿童受虐状况坐视不理，导致其恶化为「系统性」问题。

经过2年半的调查后，独立调查委员会于10月5日发布报告，揭露自1950年至2020年间规模庞大的儿童性侵案件。报告还称，数十年来，这种现象一直被「沉默的面纱」刻意掩盖。

© 2021 AFP