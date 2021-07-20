法媒控摩洛哥利用恶意软体监控 检方调查

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（法新社巴黎20日电） 疑遭摩洛哥情治单位利用以色列间谍软体监控的法国媒体Mediapart昨天对此提告，预计将有其他法国媒体跟进。

巴黎检察官今天宣布，检方已对摩洛哥情报当局利用以色列恶意软体「飞马」（Pegasus）来监控数名法国记者的指控展开调查。

调查将检视10项不同罪名，其中包括是否侵害个人隐私、诈欺式入侵个人电子设备以及与犯罪的关联性。

新闻调查网站Mediapart昨天对于遭监控提告，而调查新闻报「鸭鸣报」（Le Canard enchaine）料将跟进。摩洛哥方面则否认监控。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）、「卫报」（The Guardian）、「世界报」（Le Monde）以及其他媒体，根据一份外泄的50000个电话号码名单进行联合调查，声称世界各地利用以色列网路情报公司NSO集团恶意软体监控的程度，远超过之前的想像。

Mediapart指出，创办人普伦内（Edwy Plenel）及旗下另一名记者的手机都成了摩洛哥情报单位锁定的目标。

此外，世界报以及法新社等法国媒体机构的记者据传也被摩洛哥国安单位锁定。

摩洛哥否认这些指控，并表示「从未取得渗透通讯装置的电脑软体」。

© 2021 AFP