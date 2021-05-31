法官员：传美藉丹麦侦监欧洲政要 如属实则极严重

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（法新社巴黎31日电） 有媒体报导，美国曾在丹麦情报单位协助下侦监欧洲政坛高层，包括德国总理梅克尔，法国政府今天表示，此事若属实则「极其严重」。

负责欧洲事务的法国国务秘书波恩（Clement Beaune）告诉法国新闻电台（France Info Radio）：「这件事极其严重，我们必须了解我方在欧洲联盟（EU）的伙伴，也就是丹麦人，是否曾在跟美国机关合作时铸下错误或缺失。」

波恩还说，若华府确实曾侦监欧盟领袖，事情也会非常严重。但他表示必须先「查核」事实，再「就合作下结论」。

丹麦和欧洲多个媒体如法国「世界报」（Le Monde ）30日报导，美国曾于2012到2014年间在丹麦情治单位帮助下，暗中侦监包括德国总理梅克尔（Angela Merkel）在内的欧洲高层政治人物。

报导指出，美国国家安全局（NSA）利用与丹麦军事情报单位FE的监控合作之便，遂行此事。

波恩说：「这种事不该冷处理。」他并承认，2013 年就出现过美国侦监梅克尔的类似指控。

波恩表示：「我们所在的世界没多可爱，所以这种行为很不幸地有可能发生。」

© 2021 AFP